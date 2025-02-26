Трамп каже, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в «певній формі»

Президент США Дональд Трамп вважає, що західні війська в рамках миротворчої місії будуть потрібні Україні в "певній формі".

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Відповідаючі на запитання журналістів про те, що в РФ висловилися проти розміщення миротворців із країн НАТО в Україні, американський лідер скаав, що "це не те, що говорили мені".

"Але миротворці в якомусь вигляді будуть потрібні, бо щось буде зроблено (щодо миротворців, - ред.), що задовольнить усі сторони", - зазначив Трамп.

Говорячи загальніше про мирні переговори, президент США сказав, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в "певній формі".

Питання щодо західних миротворців в Україні

Раніше повідомлялося, що 24 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що не проти можливої відправки європейських військ в Україну. Це можливо в рамках "мирної угоди".

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. За даними західної преси, європейські країни готові виділити для такої місії до 30 тисяч військових.

Додамо при цьому, зщо за даними журналістів, європейських військових не хочуть розміщувати безпосередньо на лінії фронту. Замість цього їх, імовірно, відправлять у кілька міст на сході та півдні країни.

Як очікувалося, цього тижня прем'єр Британії Кір Стармер має відвідати Вашингтон, щоб показати Трампу конкретний план відправки європейських солдатів в Україну.

