Угода між США і Україною про ресурси погоджена: головні її положення від FT та ЕП

Британська газета Financial Times повідомила з посиланням на свої джерела, що Україна погодилась підписати угоду зі США про спільну розробку українських природних ресурсів, у тому числі нафти та газу. Це нібито сталось після того, як Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог, зокрема від вкладу України в обсязі 500 млрд доларів.

За даними українських та європейських ЗМІ, підписання угоди може відбутись у США. Видання AFP називає дату 28 лютого. Там мають бути присутні президенти України та США, пише FT. Проте свої підписи поставлять міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар Марк Рубіо, твердить видання "Економічна правда".

Джерело ВВС Україна в українській владі підтвердило інформацію щодо погодження угоди, яку оприлюднили низка ЗМІ.

"Дійсно, вдалося вийти на хороші для України правки, розцінюємо це як позитивний результат", - додало джерело.

Джерело ВВС в Офісі президента також підтвердило, що США та Україна погодили умови угоди щодо ресурсів. "Зараз умови угоди для України набагато кращі", - заявило джерело.

Сам Дональд Трамп ввечері 25 лютого заявив, що Зеленський їде до нього у п'ятницю 28 лютого.

"Я чув, що президент Зеленський приїде у п'ятницю", - заявив Трамп.

Адміністрація президента Дональда Трампа вже кілька тижнів наполягає на укладенні такої угоди як компенсацію за надану Україні військову та фінансову допомогу.

Співрозмовники Financial Times наполягають, що Україні за останні дні вдалося домовитися про набагато вигідніші для неї умови угоди.

У Києві також сподіваються, що підписання документа покращить відносини з Трампом та дозволить прокласти шлях до надання гарантій безпеки з боку США.

За даними джерел видання, угоду вже схвалили українські міністерства юстиції, економіки та закордонних справ. Документ можуть підписати під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона та зустрічі з Трампом. Про такий візит напередодні заявив Дональд Трамп після зустрічі з Еммануелем Макроном.

Журналісти FT пишуть, що їм вдалося ознайомитися з фінальним варіантом угоди, яка, зокрема, передбачає створення спеціального фонду, до якого Україна направить 50% доходів від "майбутньої монетизації" державних природних ресурсів, зокрема нафти та газу.

Цей фонд інвестуватиме кошти у різні проєкти тільки на території України.

До цих доходів не належать кошти, які вже спрямовуються до державного бюджету України, тобто угода не поширюється на нинішню діяльність найбільших українських нафтогазових компаній "Нафтогаз України" та "Укрнафта".

При цьому в документі немає згадок щодо гарантій безпеки з боку США, на чому Київ спочатку наполягав.

У ньому також сказано, що деякі найважливіші параметри, у тому числі розміри американських вкладень у фонд та умови "спільного володіння", ще тільки будуть визначені майбутніми угодами.

Що ще сказано в угоді між США та Україною - версія "Економічної правди"

Публікацію газети Financial Times про те, що Україна погодилася підписати новий варіант угоди зі США про спільну розробку природних ресурсів, підтвердило українське видання "Економічна правда".

Журналісти цього ЗМІ також кажуть, що ознайомилися з узгодженим текстом договору та повідомляють, що він серед іншого містить такі положення:

* З тексту виключили норму, згідно з якою США отримують 100% контроль над фондом, до якого надсилатимуться доходи від розробки українських природних ресурсів (це положення містилося у попередньому варіанті документа, який Київ вважав неприйнятним).

* Спільна власність України та США над фондом вираховуватиметься відповідно до фактичних внесків країн до нього.

* У новому варіанті угоди немає положення, за яким інвестиції в Україну мали збільшуватися щонайменше вдвічі за кожен внесений долар. (Президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції порівнював такий підхід із видачею кредиту під 100%).

Також як Financial Times, "Економічна правда" повідомляє, що в новому тексті угоди немає частини, за якою внески українських доходів до фонду мають продовжуватися до досягнення суми 500 млрд доларів.

Видання "Економічна правда" не вказує, де можуть підписати цей документ. Але журналісти твердять, що свій підпис під нею мають поставити голова МЗС Андрій Сибіга та державний секретар Марк Рубіо.

Детальніше про історію розробки цієї угоди можна прочитати тут.

Що повідомило видання AFP

Високопоставлений український чиновник підтвердив виданню AFP, що Україна погодила умови угоди зі США щодо природних ресурсів. За його словами, документ може бути пописаний вже у п'ятницю.

"Наразі урядовці працюють над деталями. Наразі ми розглядаємо можливість візиту до Вашингтона у п'ятницю для підписання угоди", - сказав співрозмовник агентства.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявляв, що може зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським цього чи наступного тижня для підписання угоди.