Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня - Шмигаль

Кабінет міністрів продовжив до 31 березня дію відстрочок заброньованих працівників, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою №1489 від 24 грудня автоматично подовжив на один місяць бронювання від мобілізації, що діяли станом на 19 грудня (коли було здійснено кібератаку на держреєстри), але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Наприкінці січня компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) звернулися до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності на 30 квітня.