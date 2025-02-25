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АНАЛІТИКА

Без допомоги США Україні вистачить зброї до літа - WSJ

 

Без військової допомоги з боку США Україні вистачить зброї, щоб продовжувати воювати в нинішньому темпі, до літа. Про це у вівторок, 25 лютого, пише американське видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на колишніх і нинішніх західних чиновників.

За словами колишньої чиновниці міністерства оборони США (Пентагон) Селести Волландер, великих поставок, надісланих або замовлених адміністрацією Джо Байдена в останні місяці його президентства, Україні має вистачити принаймні до середини року.

Микола Бєлєсков, старший аналітик української організації Come Back Alive, що постачає безпілотники військовим, вважає, що армія може витримати "пів року або рік", а потім їй доведеться розраховувати на виробництво необхідних боєприпасів Європою.

Помічник президента України Володимира Зеленського, ім'я якого не наводиться, назвав припинення військової допомоги США "найгіршим сценарієм" і додав, що в такому разі доведеться нарощувати власне військове виробництво і отримувати більше від європейських країн.

Як уточнює WSJ, у разі припинення військових поставок з боку США, Україна може опинитися без боєприпасів і не зможе використовувати деякі з найсучасніших озброєнь.

Темпи виробництва озброєнь в Україні

Нині Україна виробляє або фінансує виробництво близько 55 відсотків своєї військової техніки. За словами західного чиновника, 25 відсотків техніки постачає Європа і близько 20 відсотків - США.

Утім деякі американські поставки, що включають передові системи протиповітряної оборони, балістичні ракети "земля-земля", навігаційні системи і далекобійну ракетну артилерію, буде фактично неможливо замінити в короткостроковій перспективі, бо Європа не виробляє їх достатньо або взагалі не виробляє.

Тим не менш, європейці "готуються спробувати заповнити дефіцит". За словами джерел видання, у 2024 році Європейський Союз, Великобританія і Норвегія сумарно поставили Україні зброї та боєприпасів на 25 мільярдів доларів - більше, ніж США того ж року.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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