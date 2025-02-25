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Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині
14:26 25.02.2025 |
Франція готова розширити зону дій своїх сил ядерного стримування, щоб захистити Європу. Винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту, повідомляє The Telegraph.
Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах у своїй країні в неділю, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне незалежності Європи від Америки Дональда Трампа.
Французький чиновник сказав The Telegraph, що розміщення винищувачів стане сигналом Володимиру Путіну, тоді як дипломати в Берліні припустили, що це тисне на Велику Британію зробити те саме.
"Розміщення кількох французьких реактивних винищувачів з ядерною зброєю в Німеччині не повинно бути складним і дасть серйозне повідомлення", - сказало джерело.
Президент Франції Еммануель Макрон розмовляв із паном Мерцем у неділю ввечері перед поїздкою до Білого дому, щоб представити пану Трампу свій план європейської безпеки та захисту України.
Відзначається, що французькі сили ядерного стримування наразі не залежать від НАТО, а британські є ключовою частиною оборонної стратегії альянсу.
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