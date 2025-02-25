Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині

 

Франція готова розширити зону дій своїх сил ядерного стримування, щоб захистити Європу. Винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту, повідомляє The Telegraph.

Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах у своїй країні в неділю, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне незалежності Європи від Америки Дональда Трампа.

Французький чиновник сказав The Telegraph, що розміщення винищувачів стане сигналом Володимиру Путіну, тоді як дипломати в Берліні припустили, що це тисне на Велику Британію зробити те саме.

"Розміщення кількох французьких реактивних винищувачів з ядерною зброєю в Німеччині не повинно бути складним і дасть серйозне повідомлення", - сказало джерело.

Президент Франції Еммануель Макрон розмовляв із паном Мерцем у неділю ввечері перед поїздкою до Білого дому, щоб представити пану Трампу свій план європейської безпеки та захисту України.

Відзначається, що французькі сили ядерного стримування наразі не залежать від НАТО, а британські є ключовою частиною оборонної стратегії альянсу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7358
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 43,7892
  0,1444
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,12 0,28 42,0004  0,07 0,17
EUR 43,4164  0,08 0,18 44,0950  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7100  0,01 0,02 41,7400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес