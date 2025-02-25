Верховна Рада України ухвалила постанову про повоєнні вибори

Верховна Рада України у вівторок, 25 лютого, 268 голосами ухвалила постанову №13041

про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ, в якій, серед іншого, йдеться про проведення виборів після завершення війни. Про ухвалення постановий повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко у своїх соцмережах.

Авторами документа стала велика група депутатів на чолі зі спікером ВР Русланом Стефанчуком.

ВР: У відсутності виборів винен Путін

У заяві Верховної Ради наголошується на тому, що саме президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів.

Парламент констатував також, що запроваджений в Україні воєнний стан "не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни".

У парламенті заявили, що своїм рішенням оголосять проведення виборів президента України, щойно у країні "буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир".

Заява Ради: Зеленський - легітимний президент

У заяві ВРУ також вказано, що президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах і що його мандат "не ставиться під сумнів українським народом та Верховною Радою України".

Депутати також наголосили, що Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента згідно із статтею 108 Конституції України.

Народні депутати закликали міжнародну спільноту об'єднати зусилля для припинення збройної агресії РФ, щоб "відновити нормальне життя в державі, невід'ємною частиною якого буде проведення виборів".

США тисне на Україну щодо проведення виборів

Напередодні, 24 лютого, на засіданні Верховної Ради у день третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ, на якому були присутні єврокомісари та представники європейських країн, народні депутати також виносили на голосування аналогічну постанову

про демократію. Однак тоді для її ухвалення не вистачило восьми голосів із 226 потрібних.

Ця постанова була ухвалена на тлі заяв з боку президента США Дональда Трампа, який публічно критикує Зеленського і підштовхує Україну до проведення виборів.

19 лютого Трамп назвав президента України "диктатором без виборів". "Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни", - заявив Трамп, закинувши президенту України, що той "проробив жахливу роботу".