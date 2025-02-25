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АНАЛІТИКА

Рубіо озвучив ключове питання переговорів із завершення війни в Україні

 

Темою майбутніх переговорів між Росією і Сполученими Штатами має стати питання на що Москва готова піти для завершення війни в Україні. Водночас, аналогічне питання слід поставити й офіційному Києву.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника порталу Breitbart News.

Він зазначив, що на засідання Генасамблеї США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала Росію за війну в Україні, оскільки вона була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, спрямованим на те, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну.

"Що стосується більш широкої резолюції, ми вважаємо, що ООН має повернутися. Якщо вона хоче бути корисною у ХХІ столітті, ООН повинна повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні воєн і конфліктів", - сказав Рубіо.

У цьому контексті він підкреслив, що президент Дональд Трамп "чітко давно зрозуміти, що хоче закінчити війну", адже "загинуло занадто багато людей, і він хоче покласти цьому край".

При цьому очільник американської дипломатії назвав несприятливим "щось антагоністичне в ООН до будь-якої сторони".

"Ми намагалися посадити цих хлопців за стіл переговорів. На жаль, Україна не погодилася, і вони хотіли залишатися далі на своїй позиції. Тоді ми звернулися до Ради Безпеки з нашим компромісом, який, на мою думку, є дуже справедливим формулюванням і переважно говорить про те, що "війна - це жахлива річ". Я вважаю добрим, що нам вдалося зробити у Раді Безпеки, і росіяни не наклали вето, - сказав Рубіо.

Держсекретар США ще раз назвав Трампа "президентом миру" і не виключив, що війна в Україні може закінчитися за кілька тижнів.

Для цього, на думку Рубіо, "ми повинні посадити за стіл переговорів обидві сторони, починаючи з росіян". За його словами, делегація США зустрічалася з делегатами від Росії минулого тижня і головним питанням цієї зустрічі було: "Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?".

"Багато людей не знають відповіді на це питання. Якщо ви поговорите з деякими європейцями, вони скажуть вам, що Путін не зацікавлений у припиненні війни. Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов. Ми не обговорювали, що це за умови. Тому наступний крок - зустрітися з ними знову в певний момент, з правильною групою людей, і почати окреслювати, що потрібно зробити для того, щоб Росія припинила війну. Очевидно, ми повинні поставити Україні те ж саме питання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це", - заявив очільник американської дипломатії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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