Фінансові новини
- |
- 25.02.25
- |
- 10:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рубіо озвучив ключове питання переговорів із завершення війни в Україні
08:26 25.02.2025 |
Темою майбутніх переговорів між Росією і Сполученими Штатами має стати питання на що Москва готова піти для завершення війни в Україні. Водночас, аналогічне питання слід поставити й офіційному Києву.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника порталу Breitbart News.
Він зазначив, що на засідання Генасамблеї США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала Росію за війну в Україні, оскільки вона була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, спрямованим на те, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну.
"Що стосується більш широкої резолюції, ми вважаємо, що ООН має повернутися. Якщо вона хоче бути корисною у ХХІ столітті, ООН повинна повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні воєн і конфліктів", - сказав Рубіо.
У цьому контексті він підкреслив, що президент Дональд Трамп "чітко давно зрозуміти, що хоче закінчити війну", адже "загинуло занадто багато людей, і він хоче покласти цьому край".
При цьому очільник американської дипломатії назвав несприятливим "щось антагоністичне в ООН до будь-якої сторони".
"Ми намагалися посадити цих хлопців за стіл переговорів. На жаль, Україна не погодилася, і вони хотіли залишатися далі на своїй позиції. Тоді ми звернулися до Ради Безпеки з нашим компромісом, який, на мою думку, є дуже справедливим формулюванням і переважно говорить про те, що "війна - це жахлива річ". Я вважаю добрим, що нам вдалося зробити у Раді Безпеки, і росіяни не наклали вето, - сказав Рубіо.
Держсекретар США ще раз назвав Трампа "президентом миру" і не виключив, що війна в Україні може закінчитися за кілька тижнів.
Для цього, на думку Рубіо, "ми повинні посадити за стіл переговорів обидві сторони, починаючи з росіян". За його словами, делегація США зустрічалася з делегатами від Росії минулого тижня і головним питанням цієї зустрічі було: "Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?".
"Багато людей не знають відповіді на це питання. Якщо ви поговорите з деякими європейцями, вони скажуть вам, що Путін не зацікавлений у припиненні війни. Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов. Ми не обговорювали, що це за умови. Тому наступний крок - зустрітися з ними знову в певний момент, з правильною групою людей, і почати окреслювати, що потрібно зробити для того, щоб Росія припинила війну. Очевидно, ми повинні поставити Україні те ж саме питання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це", - заявив очільник американської дипломатії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп за розміщення європейського контингенту в Україні, обіцяє «підтримку» США
|Макрон - Трампу: Європейці готові відправити війська в Україну
|Трамп вірить, що Україна може відвоювати частину захопленої РФ території
|Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Ірландія хоче передати Україні радіолокаційні системи ППО
|Брюссель у третю річницю війни: «Майбутнє України - в ЄС»
|Данія виділяє $280 млн на боєприпаси для України і навчання військових – офіс прем'єра
|Україна у березні отримає від Євросоюзу €3,5 мільярда - Урсула фон дер Ляєн
|Норвегія виділить EUR3,5 млрд військової допомоги Україні у 2025 році і EUR1 млрд - гуманітарної
|Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
Бізнес
|Mercedes-Benz скорочує витрати та відновлює фокус на моделях із двигунами внутрішнього згоряння
|Microsoft представила ШІ-модель Muse, яка може генерувати геймплей
|Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами
|Apple представила iPhone 16E — заміну «бюджетному» SE за $599
|X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
|Google виявила нову фішингову схему росіян, які атакували українських військових у Signal
|Ілон Маск подвоїв ціну передплати X Premium+ через «пару годин» після анонсу Grok 3