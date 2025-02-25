Макрон - Трампу: Європейці готові відправити війська в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейці готові відправити війська в Україну, щоб перевірити, що мир поважається.

Про це він сказав на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому в присутності журналістів, передає Укрінформ з посиланням на Le Figaro.

«Європейці готові піти аж до відправки військ в Україну, щоб перевірити, що мир поважається», - заявив президент Франції.

Макрон також сподівається на «сильне» американське втручання для гарантування миру.

Французький лідер акцентував увагу на тому, що «Україна має бути залучена до переговорів» про припинення війни, а Європа готова стати сильним партнером у побудові миру.

«Європа готова стати сильнішим партнером і робити більше у сфері оборони», - зазначив він.

За словами Макрона, кінцевою метою є побудувати міцний і тривалий мир в Україні.

«Це те що ми будемо обговорювати обов'язково, оскільки я дуже поважаю українців, їх сміливість та опір. Тому ми повинні мати гарантії для справді міцного миру, щоб стабілізувати ситуацію», - пояснив він.

Пізніше має відбутись також офіційна пресконференція двох лідерів.