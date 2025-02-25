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Трамп вірить, що Україна може відвоювати частину захопленої РФ території
23:49 24.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна може повернути принаймні частину окупованих Росією територій, хоча "це непросто зробити".
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого.
Американський президент заявив, що Україні буде непросто повернути окуповані росіянами території.
"Ви питаєте, чи можуть вони (українці. - Ред.) відвоювати землі, які втратили. І я скажу: так, можливо, їхню (територій. - Ред.) частину, так. Але це непросто зробити", - додав він.
Водночас, за словами Трампа, питання територіальних поступок України буде "частиною переговорів".
Президент США також висловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".
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