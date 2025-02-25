Трамп вірить, що Україна може відвоювати частину захопленої РФ території

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна може повернути принаймні частину окупованих Росією територій, хоча "це непросто зробити".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого.

Американський президент заявив, що Україні буде непросто повернути окуповані росіянами території.

"Ви питаєте, чи можуть вони (українці. - Ред.) відвоювати землі, які втратили. І я скажу: так, можливо, їхню (територій. - Ред.) частину, так. Але це непросто зробити", - додав він.

Водночас, за словами Трампа, питання територіальних поступок України буде "частиною переговорів".

Президент США також висловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".