Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку України

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у понеділок, 24 лютого, ухвалила резолюцію на підтримку України у війні проти Росії. "За" проєкт резолюції, який чітко називає Москву агресором і закликає до виведення російських військ з української території, проголосували 93 з 193 країн-членів організації, 18 виступили "проти", а ще 65 утрималися.

Цей документ зібрав менше голосів "за", ніж попередні резолюції, у яких понад 140 країн засуджували агресію Росії та вимагали скасування нею анексії чотирьох українських областей.

"Голосування за цю резолюцію буде тестом для кожної країни. Ми за верховенство права чи за закон джунглів", - зазначив перед голосуванням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

США проголосувати "проти" цієї резолюції. Також "проти" голосували Росія, Білорусь, Угорщина, Ізраїль, Північна Корея, ЦАР, Буркіна Фасо, Бурунді, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Малі, Судан, Нігер, Нікарагуа, Палау і Маршаллові Острови.

ООН ухвалила варіант резолюції США з поправками

Генасамблея ООН також проголосувала за резолюцію, внесену США, яка закликала до "швидкого завершення" війни в Україні, не згадуючи про територіальну цілісність і не називаючи РФ агресором. Як передає агенція Reuters, США були вимушені утриматися від голосування за свій варіант резолюції, оскільки до неї були внесені поправки, запропоновані європейськими державами.

У цих поправках наголошується на необхідності встановлення справедливого, міцного і всеосяжного миру відповідно до Статуту ООН, та підтверджується підтримка з боку ООН суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України.

"За" цю резолюцію також проголосували 93 держави-члени ООН, вісім голосували "проти", а 73 - утримались від голосування. Серед тих, хто утримався, була й Україна.

Також Генасамблея ООН відхилила російську поправку "про необхідність усунення корінних причин української кризи" до резолюції США, "проти" якої висловився 71 член ООН, а підтримали - тільки 31.

Москва закликала підтримати американську резолюцію

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя перед голосуванням закликав Генасамблею ООН підтримати американську резолюцію щодо українського конфлікту. "Не дайте себе обдурити. Проголосуйте проти українського проєкту, ухваліть вірне рішення", - заявив він під час виступу в ООН у понеділок.

Небензя заявив, що Росія внесла до американського проєкту редагування "про необхідність усунення корінних причин української кризи". Він закликав країни-члени ООН підтримати поправку РФ і при цьому проголосувати проти всіх поправок, запропонованих європейськими країнами.