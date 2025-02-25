Фінансові новини
- |
- 25.02.25
- |
- 05:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку України
23:10 24.02.2025 |
Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у понеділок, 24 лютого, ухвалила резолюцію на підтримку України у війні проти Росії. "За" проєкт резолюції, який чітко називає Москву агресором і закликає до виведення російських військ з української території, проголосували 93 з 193 країн-членів організації, 18 виступили "проти", а ще 65 утрималися.
Цей документ зібрав менше голосів "за", ніж попередні резолюції, у яких понад 140 країн засуджували агресію Росії та вимагали скасування нею анексії чотирьох українських областей.
"Голосування за цю резолюцію буде тестом для кожної країни. Ми за верховенство права чи за закон джунглів", - зазначив перед голосуванням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
США проголосувати "проти" цієї резолюції. Також "проти" голосували Росія, Білорусь, Угорщина, Ізраїль, Північна Корея, ЦАР, Буркіна Фасо, Бурунді, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Малі, Судан, Нігер, Нікарагуа, Палау і Маршаллові Острови.
ООН ухвалила варіант резолюції США з поправками
Генасамблея ООН також проголосувала за резолюцію, внесену США, яка закликала до "швидкого завершення" війни в Україні, не згадуючи про територіальну цілісність і не називаючи РФ агресором. Як передає агенція Reuters, США були вимушені утриматися від голосування за свій варіант резолюції, оскільки до неї були внесені поправки, запропоновані європейськими державами.
У цих поправках наголошується на необхідності встановлення справедливого, міцного і всеосяжного миру відповідно до Статуту ООН, та підтверджується підтримка з боку ООН суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України.
"За" цю резолюцію також проголосували 93 держави-члени ООН, вісім голосували "проти", а 73 - утримались від голосування. Серед тих, хто утримався, була й Україна.
Також Генасамблея ООН відхилила російську поправку "про необхідність усунення корінних причин української кризи" до резолюції США, "проти" якої висловився 71 член ООН, а підтримали - тільки 31.
Москва закликала підтримати американську резолюцію
Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя перед голосуванням закликав Генасамблею ООН підтримати американську резолюцію щодо українського конфлікту. "Не дайте себе обдурити. Проголосуйте проти українського проєкту, ухваліть вірне рішення", - заявив він під час виступу в ООН у понеділок.
Небензя заявив, що Росія внесла до американського проєкту редагування "про необхідність усунення корінних причин української кризи". Він закликав країни-члени ООН підтримати поправку РФ і при цьому проголосувати проти всіх поправок, запропонованих європейськими країнами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон - Трампу: Європейці готові відправити війська в Україну
|Трамп вірить, що Україна може відвоювати частину захопленої РФ території
|Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку України
|США публічно виступили проти української резолюції ООН із засудженням агресії РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Брюссель у третю річницю війни: «Майбутнє України - в ЄС»
|Данія виділяє $280 млн на боєприпаси для України і навчання військових – офіс прем'єра
|Україна у березні отримає від Євросоюзу €3,5 мільярда - Урсула фон дер Ляєн
|Норвегія виділить EUR3,5 млрд військової допомоги Україні у 2025 році і EUR1 млрд - гуманітарної
|Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
|Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих з заморожених активів РФ
|Рада ЄС затвердила 16-й пакет антиросійських санкцій
Бізнес
|Mercedes-Benz скорочує витрати та відновлює фокус на моделях із двигунами внутрішнього згоряння
|Microsoft представила ШІ-модель Muse, яка може генерувати геймплей
|Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами
|Apple представила iPhone 16E — заміну «бюджетному» SE за $599
|X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
|Google виявила нову фішингову схему росіян, які атакували українських військових у Signal
|Ілон Маск подвоїв ціну передплати X Premium+ через «пару годин» після анонсу Grok 3