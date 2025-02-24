США публічно виступили проти української резолюції ООН із засудженням агресії РФ

Сполучені Штати в Генеральній асамблеї ООН публічно виступили проти ухвалення резолюції авторства України та ЄС, яка засуджує повномасштабне вторгнення Росії та закликає її вивести війська з окупованих територій.

Про це йшлось у виступі заступниці постпреда США при ООН Дороті Ші на Генасамблеї 24 лютого, передає "Європейська правда".

За словами американської дипломатки, попередні резолюції ООН, які містили засудження дій Росії та вказували на порушення нею міжнародного права, "не змогли зупинити війну".

Вона наголосила, що нинішня війна завдала надмірних страждань "людям в Україні, Росії та за їхніми межами" та призвела до "непотрібних смертей поколінь українців і росіян".

"Настав час державам-членам повернутись до цілей і принципів Статуту, а саме - підтримання міжнародного миру та безпеки, зокрема шляхом мирного врегулювання спорів", - додала представниця США, заявивши, що саме це і має на меті внесений США проєкт резолюції ООН.

Дипломатка також закликала Україну та Росію підтримати саме американську резолюцію.

"Саме тому США проти винесення на голосування іншої резолюції і саме тому ми не можемо підтримати резолюцію України та закликаємо до її відкликання на користь потужної заяви, яка зобовʼязує нас покласти край війні та працювати задля тривалого миру", - підсумувала представниця США.

У проєкті резолюції від Євросоюзу та України ідеться про "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну" міститься вимога до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Натомість у короткому проєкті резолюції США висловлюється скорбота у зв'язку з "трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту", а також "міститься заклик до швидкого припинення конфлікту і подальший заклик до встановлення міцного миру між Україною і Росією".