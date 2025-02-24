Брюссель у третю річницю війни: «Майбутнє України - в ЄС»

Голова Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та голова Європейського парламенту Роберта Мецола в третю річницю початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, 24 грудня 2025 року, опублікували спільну заяву. У ній лідери Євросоюзу пообіцяли продовжувати підтримувати Київ, домагатися досягнення справедливого миру та притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини. Україна є частиною європейської родини, наголосили вони.

Притягнення РФ до відповідальності за злочини

"Жорстока війна Росії навмисно націлена на громадянську та критично важливу інфраструктуру. Український народ виявив хоробрість, захищаючи свою країну та основні засади міжнародного права", - йдеться у документі.

Там вказується, що "РФ та її керівництво несуть виняткову відповідальність за цю війну та звірства, вчинені проти українського населення". "Ми продовжуємо закликати до відповідальності за всі скоєні воєнні злочини та злочини проти людяності. Ми вітаємо нещодавні кроки щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - наголошують лідери ЄС.

Економічна та військова допомога Києву

Автори звернення нагадують, що Брюссель з початку повномасштабної війни надав Києву 135 мільярдів євро, у тому числі 48,7 мільярда євро військової допомоги. Брюссель обіцяє продовжувати фінансову підтримку. Крім того, заморожені в Європі активи РФ вже використовуються для підтримки оборонної промисловості України та відновлення її енергетики, зазначають лідери ЄС. Вони також наголошують, що Євросоюз разом із партнерами чинить на Москву санкційний тиск, і в третю річницю вторгнення РФ ухвалено черговий, 16-й пакет санкцій.

"Паралельно ми зробили безпрецедентні дії на рівні ЄС щодо збільшення виробництва європейською оборонною промисловістю, і ми продовжимо нарощувати наші потужності. Це дасть нам змогу посилити нашу військову підтримку і співробітництво з Україною, одночасно зміцнюючи нашу обороноздатність і європейський суверенітет", - йдеться у документі.

Євроінтеграція України та реформи

"Україна є частиною нашої європейської родини. Українці висловили своє бажання майбутнього в рамках Європейського Союзу. Ми визнали це, надавши Україні статус країни-кандидатки та розпочавши переговори про вступ", - наголошують лідери Євросоюзу у своєму зверненні.

Вони додають, що Київ "досягнув значного прогресу в реформах, пов'язаних із вступом, у найскладніших обставинах". "Ми вже інтегруємо Україну у внутрішній ринок ЄС, - заявляють Кошта, фон дер Ляєн та Мецола. - Майбутнє України та її громадян - у Європейському Союзі".

Солідарність з Києвом та досягнення миру

Документ закінчується закликом до збереження трансатлантичної та глобальної солідарності з Києвом у складній геополітичній обстановці. "Ми наголошуємо на необхідності забезпечення постійної уваги міжнародної спільноти до підтримки України у досягненні всеосяжного, справедливого та міцного миру на основі української формули миру. Ми твердо стоїмо на боці України, підтверджуючи, що мир, безпека та справедливість переможуть". - заявили лідери ЄС.