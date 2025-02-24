Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Данія виділяє $280 млн на боєприпаси для України і навчання військових – офіс прем'єра

 

Уряд Данії передасть Україні додатково близько DKK млрд ($280 млн), повідомляється на сайті офісу прем'єр-міністра країни у понеділок.

"Гроші підуть, зокрема, на боєприпаси для українських солдатів і створення української бригади спільно з країнами Північної Європи та Балтії", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен перебуває з шостим візитом в Україні, де взяла участь у заходах з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7015
  0,1096
 0,26
EUR
 1
 43,6448
  0,1355
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,02 41,9288  0,00 0,01
EUR 43,3375  0,02 0,05 44,0971  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7000  0,15 0,36 41,7200  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес