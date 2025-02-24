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Данія виділяє $280 млн на боєприпаси для України і навчання військових – офіс прем'єра
17:23 24.02.2025 |
Уряд Данії передасть Україні додатково близько DKK млрд ($280 млн), повідомляється на сайті офісу прем'єр-міністра країни у понеділок.
"Гроші підуть, зокрема, на боєприпаси для українських солдатів і створення української бригади спільно з країнами Північної Європи та Балтії", - йдеться в повідомленні.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен перебуває з шостим візитом в Україні, де взяла участь у заходах з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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