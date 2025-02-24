Україна у березні отримає від Євросоюзу €3,5 мільярда - Урсула фон дер Ляєн

Україна отримає від Євросоюзу 3,5 мільярда євро у березні. Тож ЄС продовжуватиме зміцнювати стійкість України, оскільки від цього залежить стійкість та сила самого Європейського Союзу.

Про це в понеділок у Києві під час виступу на міжнародному саміті з підтримки України заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«24 лютого 2022 року - день, який назавжди залишиться днем безчестя... Відбулося вторгнення у мирну державу, без жодних причин, за винятком імперської манії Путіна. Але ми віримо у вільну та суверенну Україну на її шляху до Європейського Союзу. І ми приєднуємося до вас, щоб визначити це майбутнє разом... Ми приєднуємося до вас, щоб згадати полеглих героїв України і тих, хто продовжують боротьбу на лінії фронту», - зазначила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що сьогодні війна в Україні залишається найбільшим центральним та вирішальним питанням для майбутнього Європи. Путін докладає найбільших зусиль, щоб перемогти у цій війні, і його кінцевою метою залишається капітуляція України.

«Ми знаємо, що могло б трапитися після. Тому що це вже траплялося раніше. Ставкою є не лише доля України - йдеться про долю Європи. Тож нашим першим пріоритетом є надати сили спротиву Україні. На цей час ЄС та його країни-члени підтримали Україну в обсязі 134 мільярдів євро - більше, ніж будь-хто інший. Завдяки Українському фонду та кредиту G7 ми закрили бюджетні нестачі України на весь 2025 рік», - зазначила президентка Європейської комісії.

Вона наголосила, що паралельно з економічною допомогою ЄС повинен прискорити негайну доставку в Україну зброї й боєприпасів - саме це питання буде в центрі роботи європейської сторони протягом наступних тижнів.

«Сьогодні я тут з Колегією єврокомісарів. Вільна та суверенна Україна відповідає не лише інтересам Європи, але й інтересам усього світу. Автократи по всьому світу дуже уважно спостерігають, чи є безкарним, якщо ви вдираєтеся до сусіда та порушуєте міжнародні кордони, або проти цього є справжнє стримування. Це є пріоритетом не лише для Європи. Це також важливо для Азії, Африки, для обох сторін Атлантики. Інвестиція в суверенітет України є інвестицією у запобігання майбутнім війнам», - підкреслила очільниця Європейської комісії.

Вона зауважила, що стійкість України має навіть більше значення для Європи та для всього світу з огляду на бурхливий розвиток оборонної промисловості України та оборонних інновацій. Цей потенціал ніколи не повинен використовуватися для підживлення арсеналів агресивної сили, але зміцнювати стійкість Європейського Союзу, який приймає на себе відповідальність за власну безпеку.

За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна нині є місцем для інновацій та стартапів, де накопичується багато досвіду в новітніх секторах, таких як штучний інтелект або дрони. Спроможності та дух підприємництва молодих та дуже динамічних українських компаній можуть надати дуже важливий імпульс для конкурентоспроможності Європи.

«Європа зараз тут для того, щоб посилити Україну в цей критичний момент. Я можу оголосити, що новий платіж для України у 3,5 мільярда євро буде зроблений вже у березні», - сказала президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що президент Європейської Ради Антоніу Кошта вже оголосив про проведення невдовзі спеціальної зустрічі лідерів країн ЄС, під час якої Єврокомісія представить широкий план - як наростити виробництво зброї та зміцнити оборонні спроможності в Європі. Від реалізації цих планів виграватиме також Україна.

«Коли ми говоримо про безпеку, ми говоримо не лише про її військовий вимір. Люди в Україні знають про це дуже добре. Протягом трьох років Росія намагається занурити Україну в темряву, проводить безумні атаки проти енергетичної інфраструктури. Ми підготували амбітний пакет з енергетичної безпеки. Метою є забезпечити стійку, безпечну та конкурентоспроможну енергетичну систему для України. Ми повністю інтегруємо ринок електрики України й Молдови з нашим ринком електрики до кінця року. І ми скористаємося повним потенціалом газових сховищ України, 80 відсотків з яких знаходяться поблизу країн-членів ЄС», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що така діяльність буде генерувати прибутки для України. Водночас, європейська сторона прискорить інвестиції в розвиток в Україні відновлювальної енергетики. Ці зусилля матимуть результатом зміцнення енергетичної безпеки для обох сторін - як для України, так і для ЄС.

«Ніхто не хоче миру більше, ніж народ України. Але справедливий та тривалий мир може прийти лише через силу. Саме тому ми зміцнюємо вашу економіку. Саме тому ми підвищуємо стійкість вашого енергопостачання. Саме тому ми будемо продовжувати тренувати та оснащувати ваші війська, наприклад, якщо згадати про важливість (поставок) артилерійських боєприпасів. Й сьогодні ми ухвалюємо наш 16-й пакет санкцій. Ми збільшимо каральні санкції проти Росії, якщо вони не продемонструють справжнього бажання досягти угоди щодо тривалого миру. Слава Україні!» - так президентка Єврокомісії завершила свій виступ.