Фінансові новини
- |
- 24.02.25
- |
- 16:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
14:08 24.02.2025 |
Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 2025 рік.
Про це він сказав на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві в понеділок, 24 лютого, повідомляє "Європейська правда".
У день третіх роковин російського повномасштабного вторгнення Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України у 2025 році на суму в мільярд євро.
"Ми будемо працювати при чолі з Україною над процесом відновлення. Ми будемо створювати структури для підвищення процесу. Ми будемо заохочувати наші компанії до участі в проєктах та програмах України", - запевнив він.
Він також зазначив, що Іспанія та Україна будуть вирішувати потреби української діаспори, а також країни створять спеціальний український хаб у провінції Аліканте.
"Ми повинні забезпечити, що Україна приєднається до Європейського Союзу якомога швидше. Що б там не було у наступні місяці - вступ України до Європейського Союзу є найбільш важливою перемогою для українського народу", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія виділить EUR3,5 млрд військової допомоги Україні у 2025 році і EUR1 млрд - гуманітарної
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
|Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих з заморожених активів РФ
|Рада ЄС затвердила 16-й пакет антиросійських санкцій
|Швеція передасть Україні системи ППО на $113 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Бессент про угоду з Україною: США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами
|Зеленський пропонує фонд зі США 50 на 50 і заморожені активи РФ як внесок в нього України
|Зеленський: Заморожені російські активи — це наші гроші
|Зеленський про угоду із США: Не збираюся визнавати борг
|Серед гарантій безпеки Зеленський бачить фінансування армії в 800 тис. осіб
|Зеленський про допомогу від США: нічого не зупинено, але й нового не проголошено
Бізнес
|Microsoft представила ШІ-модель Muse, яка може генерувати геймплей
|Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами
|Apple представила iPhone 16E — заміну «бюджетному» SE за $599
|X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
|Google виявила нову фішингову схему росіян, які атакували українських військових у Signal
|Ілон Маск подвоїв ціну передплати X Premium+ через «пару годин» після анонсу Grok 3
|DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії ByteDance