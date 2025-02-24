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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро

 

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 2025 рік.

Про це він сказав на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві в понеділок, 24 лютого, повідомляє "Європейська правда".

У день третіх роковин російського повномасштабного вторгнення Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України у 2025 році на суму в мільярд євро.

"Ми будемо працювати при чолі з Україною над процесом відновлення. Ми будемо створювати структури для підвищення процесу. Ми будемо заохочувати наші компанії до участі в проєктах та програмах України", - запевнив він.

Він також зазначив, що Іспанія та Україна будуть вирішувати потреби української діаспори, а також країни створять спеціальний український хаб у провінції Аліканте.

"Ми повинні забезпечити, що Україна приєднається до Європейського Союзу якомога швидше. Що б там не було у наступні місяці - вступ України до Європейського Союзу є найбільш важливою перемогою для українського народу", - додав він.
 

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