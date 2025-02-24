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АНАЛІТИКА

Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих з заморожених активів РФ

Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих з заморожених активів РФ

 

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет допомоги, у який, зокрема увійдуть понад 20 бронемашин та кілька тренажерів для винищувачів F-16.

Про це він сказав на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві в понеділок, 24 лютого, повідомляє "Європейська правда".

На треті роковини російського повномасштабного вторгнення Канада оголосила про надання Україні ще 25 бойових машин піхоти LAV-3.

"Ми будемо передавати дві броньовані машини бойової підтримки, на яких українські війська незабаром пройдуть підготовку в Німеччині", - сказав Трюдо.

Також канадський прем'єр оголосив про надання чотирьох авіаційних тренажерів для F-16, а також систему посадки для винищувачів.

"Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги", - зауважив він.

Окремо Канада передасть Україні першу частину допомоги у розмірі $5 млрд, що фінансується коштом надходжень від заморожених російських активів.

Зазначимо, з нагоди третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Ключові теги: Канада
 

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