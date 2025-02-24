Рада ЄС затвердила 16-й пакет антиросійських санкцій

Рада ЄС із закордонних справ ухвалила в понеділок черговий, 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів щодо РФ, повідомила прес-служба ради.

«Цей новий раунд санкцій націлений не тільки на російський тіньовий флот, а й на тих, хто підтримує експлуатацію небезпечних нафтових танкерів; на консолі відеоігор, які застосовують для управління безпілотниками; на банки, які використовують для обходу наших санкцій, і пропагандистські канали», - заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

На сайті ЄС з'явився перелік нових санкцій. Зокрема нові обмеження передбачають індивідуальні санкції - обмеження вводяться щодо 48 фізосіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Крім того, Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

ЄС також передбачає вводення санкції проти тіньового флоту РФ. До списку суден, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом, були додані нові судна. Цей захід спрямований на танкери з країн, що не є членами ЄС, які є частиною тіньового флоту путіна, що обходять механізм обмеження цін на нафту, підтримують енергетичний сектор рф, або судна, які відповідають за транспортування військової техніки для Росії або вкраденого українського зерна.

74 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об'єктами санкцій на цих підставах, таким чином, загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, досягла 153.

У сфері фінансів та банків ЄС вперше вводить заборону на транзакції з кредитними та фінансовими установами, заснованими за межами росії, які використовують «Систему передачі фінансових повідомлень» (СПФС) Центрального банку 0

Крім того, Рада вирішила поширити заборону на надання спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень на 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

В сфері торгівлі Рада також додала 53 нові компанії до списку тих, хто безпосередньо підтримує ВПК РФ в її агресивній війні проти України. На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Третина цих підприємств є російськими, тоді як інші розташовані в третіх країнах (Китай, включаючи Гонконг, Індія, Казахстан, Сінгапур, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан) і були залучені в обхід торговельних обмежень.

ЄС запровадив також подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють зміцненню російського промислового потенціалу (хімікати, деякі види пластмас і каучуку) та їхній транзит через росію, а також подальші обмеження на імпорт первинного алюмінію, який приносить РФ значні прибутки.

Крім того вводиться заборона пропагандистських мовників. Рада ЄС вирішила призупинити дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ. Серед них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та "Красная звезда" / Tvzvezda.

ЄС забороняє також будь-які транзакції з певними портами, доками та аеропортами в росії, які використовуються для передачі БпЛА, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів до рф, або для обходу обмеження цін на нафту чи інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні та ризиковані морські перевезення.

В сфері єнергетики погоджений сьогодні пакет заходів накладає подальші обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема програмного забезпечення, пов'язаного з розвідкою нафти і газу, з метою подальшого обмеження російських потужностей з розвідки і видобутку. Крім того, він розширює заборону на надання товарів, технологій та послуг для завершення проектів з видобутку сирої нафти в рф, таких як нафтовий проект «Восток», аналогічно до завершення проектів з видобутку скрапленого природного газу, які вже реалізуються в даний час.

Рада також забороняє надання послуг з тимчасового зберігання російської нафти і нафтопродуктів на території ЄС, незалежно від закупівельної ціни нафти і кінцевого пункту призначення цих продуктів.

