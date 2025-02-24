Американський бізнес в Україні не гарантуватиме безпеку – Зеленський

Президент зазначив, що одна наявність американського бізнесу в Україні не буде гарантувати безпеки.

Про це він заявив під час пресконференції.

"Є логіка в США. Якщо ми заходимо туди в ці обʼєкти, де є мінерали - це є гарантії безпеки, рускіє туди не підуть, бо це наш бізнес, наші компанії.

Все було б добре, якби перед вторгенням на окупованих територіях не працювали американські компанії. Це не дає 100% гарантій, що рускіє не прийдуть туди, куди вони вже приходили", - сказав Зеленський.

Він додав, що пропозиції про американський контингент мають бути на столі переговорів.

"У мене логіка наступна. Якщо ви вважаєте, що економічна угода є частиною гарантій безпеки, то чому вам там де буде ваш бізнес не розгорнути воєнний контингент", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що запропонував цю концепцію американцям, але поки що не отримав відповіді.