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Американський бізнес в Україні не гарантуватиме безпеку – Зеленський
09:00 24.02.2025 |
Президент зазначив, що одна наявність американського бізнесу в Україні не буде гарантувати безпеки.
Про це він заявив під час пресконференції.
"Є логіка в США. Якщо ми заходимо туди в ці обʼєкти, де є мінерали - це є гарантії безпеки, рускіє туди не підуть, бо це наш бізнес, наші компанії.
Все було б добре, якби перед вторгенням на окупованих територіях не працювали американські компанії. Це не дає 100% гарантій, що рускіє не прийдуть туди, куди вони вже приходили", - сказав Зеленський.
Він додав, що пропозиції про американський контингент мають бути на столі переговорів.
"У мене логіка наступна. Якщо ви вважаєте, що економічна угода є частиною гарантій безпеки, то чому вам там де буде ваш бізнес не розгорнути воєнний контингент", - додав Зеленський.
Президент зазначив, що запропонував цю концепцію американцям, але поки що не отримав відповіді.
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