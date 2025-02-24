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Зеленський про допомогу від США: нічого не зупинено, але й нового не проголошено
08:39 24.02.2025 |
Сполучені Штати продовжують надавати Україні допомогу, нічого не зупинено. Водночас нічого нового не проголошено.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.
"Зараз допомога є. Але треба справедливо сказати, ця допомога стара, ще з минулих часів. Ми вдячні, що її не зупинили, але через сповільнення постачання вона ще йде", - сказав Зеленський.
За словами президента, "в дорозі" знаходиться ще 15 млрд доларів. Зокрема, ці гроші пішли у зброю та різні технічні засоби. Тому допомога від США не припинилася. Однак нова допомога має зв'язок з угодою щодо корисних копалин.
"Нічого не зупинено, але нічого нового й не проголошено. А щоб щось нове було, я так логіку розумів цієї угоди (про корисні копалини - ред.), треба розуміти, а як нове ви будете віддавати. Тому я так і реагую на старі борги, якщо це про нове. Ми готові проговорити формат, що ми отримуємо і як ми віддаємо. Ми готові це проговорити в цій угоді", - додав голова держави.
Нагадаємо, під час цієї ж пресконференції Володимир Зеленський заявив, що не буде підписувати угоду зі США (про корисні копалини), за умовами якої борг повертатимуть десять поколінь українців. У зв'язку з цим необхідний діалог із президентом США Дональдом Трампом.
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