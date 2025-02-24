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У Трампа назвали «Стамбульську угоду» можливим орієнтиром для завершення війни в Україні
08:19 24.02.2025 |
"Стамбульська протокольна угода" може стати орієнтиром для мирної угоди між Росією та Україно. США нібито вже дуже близько підійшли до того, щоб щось підписати.
Про це заявив спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Віткофф заявив, що "Стамбульська протокольна угода" може стати "орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією".
"Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати", - запевнив Віткофф.
Водночас він наголосив, що в будь-якій мирній угоді "кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні".
"Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент (Трамп, - ред.) робить найкраще. Він об'єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру - це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат", - сказав він.
Стамбульська протокольна угода
У 2022 році Україна та РФ провели кілька раундів переговорів щодо припинення війни. На одному з таких раундів, який відбувся у Стамбулі, Україна та РФ запропонували свої бачення завершення війни.
В українській пропозиції йшлося, зокрема, що:
* переговори щодо Криму будуть йти протягом 15 років, сторони відмовляться від збройного способу розв'язання цього питання;
* питання про статус та долю територій ОРДЛО мають обговорити президенти двох країн під час особистої зустрічі;
* за наявності гарантій безпеки в Україні не розміщуватимуться іноземні військові бази та військові контингенти.
Росіяни ж запропонували власну "угоду", яка зокрема передбачала скорочення української армії, повний нейтралітет, російську, як другу державну.
У підсумку жоден з проектів не був погоджений. Про яку з цих двох угод говорив представник адміністрації Трампа, наразі не зрозуміло. Але російське керівництво регулярно заявляє про те, що готове домовлятися про мир на основі своєї "стамбульської угоди".
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