Серед гарантій безпеки Зеленський бачить фінансування армії в 800 тис. осіб

Президент України Володимир Зеленський назвав зовнішнє фінансування української армії чисельністю 800 тис. військовослужбовців як гарантію безпеки за умов відсутності членства в НАТО.

"Якщо ми говоримо про економічні гарантії безпеки - це членство в Європейському союзі для нас, раз. Друге - це фінансування української армії не менше 800 тис, так я вважаю. Якщо нас немає в НАТО, якщо у нас з вами немає поки що таких гарантій безпеки, а ми розуміємо що поки що Сполучені Штати і кілька європейський країн проти. Тому розуміємо з вами, що реально НАТО поки що немає, але буде на столі, в розмовах, впевнений в цьому", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявляв, що якщо Україну не беруть в НАТО, тоді країні потрібна армія чисельністю 1,5 млн солдатів із сучасною зброєю.