Фінансові новини
- |
- 24.02.25
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Серед гарантій безпеки Зеленський бачить фінансування армії в 800 тис. осіб
08:39 24.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський назвав зовнішнє фінансування української армії чисельністю 800 тис. військовослужбовців як гарантію безпеки за умов відсутності членства в НАТО.
"Якщо ми говоримо про економічні гарантії безпеки - це членство в Європейському союзі для нас, раз. Друге - це фінансування української армії не менше 800 тис, так я вважаю. Якщо нас немає в НАТО, якщо у нас з вами немає поки що таких гарантій безпеки, а ми розуміємо що поки що Сполучені Штати і кілька європейський країн проти. Тому розуміємо з вами, що реально НАТО поки що немає, але буде на столі, в розмовах, впевнений в цьому", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.
Як повідомлялося, раніше Зеленський заявляв, що якщо Україну не беруть в НАТО, тоді країні потрібна армія чисельністю 1,5 млн солдатів із сучасною зброєю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС затвердила 16-й пакет антиросійських санкцій
ТОП-НОВИНИ
|Американський бізнес в Україні не гарантуватиме безпеку – Зеленський
|Бессент про угоду з Україною: США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами
|Зеленський пропонує фонд зі США 50 на 50 і заморожені активи РФ як внесок в нього України
|Зеленський: Заморожені російські активи — це наші гроші
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Серед гарантій безпеки Зеленський бачить фінансування армії в 800 тис. осіб
|Зеленський про допомогу від США: нічого не зупинено, але й нового не проголошено
|Спецпосланець США Віткофф вважає, що війна в Україні «була спровокована, і не обов'язково росіянами»
|У Трампа назвали «Стамбульську угоду» можливим орієнтиром для завершення війни в Україні
|США відмовляються визнавати РФ агресором
|Радник Трампа заявив, що Зеленський підпише угоду про надра найближчим часом
Бізнес
|Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами
|Apple представила iPhone 16E — заміну «бюджетному» SE за $599
|X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
|Google виявила нову фішингову схему росіян, які атакували українських військових у Signal
|Ілон Маск подвоїв ціну передплати X Premium+ через «пару годин» після анонсу Grok 3
|DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії ByteDance
|FT: Honda готова відновити переговори про поглинання Nissan, але є умова