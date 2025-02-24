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Спецпосланець США Віткофф вважає, що війна в Україні «була спровокована, і не обов'язково росіянами»
08:24 24.02.2025 |
Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що Росію не обов'язково звинувачувати у розпалюванні війни в Україні.
"Війни не треба було - її спровокували. Це не обов'язково означає, що це було спровоковано росіянами", - сказав Віткофф у неділю в програмі CNN «State of the Union».
Він припустив, що причиною війни стало бажання України приєднатися до НАТО.
"Тоді були всілякі розмови про вступ України в НАТО. ... Цього не повинно було статися. Це фактично стало загрозою для росіян, тому ми повинні мати справу з цим фактом", - впевнений Віткофф.
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