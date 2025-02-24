Зеленський пропонує фонд зі США 50 на 50 і заморожені активи РФ як внесок в нього України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорювати варіант угоди з США, в якій внески у фонд складаються як 50 на 50.

"Я вважаю, що це чесно. І далі ми можемо вкладати, безумовно, гроші від заморожених російських активів. І це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Він відзначив, що використання доходу від заморожених російських активів дозволить робити швидкі інвестиції у спільний фонд.

"І це може дійсно допомогти. Чому я кажу, що це може допомогти? Тому що це може бути швидке інвестування. От наприклад, якщо від ліцензії сьогодні передавати гроші в фонд, то знаєте, скільки ми отримуємо? Десь 60 мільярдів, так, гривень. Мені здається, десь біля 2 мільярдів доларів на рік. Тобто, зараз ви розумієте, чому я не міг визнати борг, якщо б ви взяли 500 мільярдів і повертали щорічно по 2 мільярда, так? Тобто це 250 років, просто запам'ятати цей фонд. Тож, а гроші від заморожених активів, вони швидкі. Ми можемо взяти, наприклад, 50 мільярдів, Сполучені Штати можуть нам дати допомогу 50 мільярдів, ми наповнимо цей фонд по 50 мільярдів, там буде 100 мільярдів, ми 100 мільярдів будемо вкладати в видобуток і в розвиток української економіки. Так мені це зрозуміло", - пояснив президент.

Він додав, що угода має бути укладена до того, як президент США Дональд Трамп проведе зустріч в Володимиром Путіним.

"Для того, щоб все знати, весь задум США, і як ця угода може бути гарантіями безпеки, з погляду США, для цього нам потрібно зустрітись і проговорити це. Я вважаю, що ця зустріч повинна бути справедливою. А значить, до зустрічі Трампа з Путіним", - підкреслив Зеленський.