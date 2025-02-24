Фінансові новини
- |
- 24.02.25
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський пропонує фонд зі США 50 на 50 і заморожені активи РФ як внесок в нього України
08:43 24.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорювати варіант угоди з США, в якій внески у фонд складаються як 50 на 50.
"Я вважаю, що це чесно. І далі ми можемо вкладати, безумовно, гроші від заморожених російських активів. І це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.
Він відзначив, що використання доходу від заморожених російських активів дозволить робити швидкі інвестиції у спільний фонд.
"І це може дійсно допомогти. Чому я кажу, що це може допомогти? Тому що це може бути швидке інвестування. От наприклад, якщо від ліцензії сьогодні передавати гроші в фонд, то знаєте, скільки ми отримуємо? Десь 60 мільярдів, так, гривень. Мені здається, десь біля 2 мільярдів доларів на рік. Тобто, зараз ви розумієте, чому я не міг визнати борг, якщо б ви взяли 500 мільярдів і повертали щорічно по 2 мільярда, так? Тобто це 250 років, просто запам'ятати цей фонд. Тож, а гроші від заморожених активів, вони швидкі. Ми можемо взяти, наприклад, 50 мільярдів, Сполучені Штати можуть нам дати допомогу 50 мільярдів, ми наповнимо цей фонд по 50 мільярдів, там буде 100 мільярдів, ми 100 мільярдів будемо вкладати в видобуток і в розвиток української економіки. Так мені це зрозуміло", - пояснив президент.
Він додав, що угода має бути укладена до того, як президент США Дональд Трамп проведе зустріч в Володимиром Путіним.
"Для того, щоб все знати, весь задум США, і як ця угода може бути гарантіями безпеки, з погляду США, для цього нам потрібно зустрітись і проговорити це. Я вважаю, що ця зустріч повинна бути справедливою. А значить, до зустрічі Трампа з Путіним", - підкреслив Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС затвердила 16-й пакет антиросійських санкцій
ТОП-НОВИНИ
|Американський бізнес в Україні не гарантуватиме безпеку – Зеленський
|Бессент про угоду з Україною: США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами
|Зеленський пропонує фонд зі США 50 на 50 і заморожені активи РФ як внесок в нього України
|Зеленський: Заморожені російські активи — це наші гроші
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Серед гарантій безпеки Зеленський бачить фінансування армії в 800 тис. осіб
|Зеленський про допомогу від США: нічого не зупинено, але й нового не проголошено
|Спецпосланець США Віткофф вважає, що війна в Україні «була спровокована, і не обов'язково росіянами»
|У Трампа назвали «Стамбульську угоду» можливим орієнтиром для завершення війни в Україні
|США відмовляються визнавати РФ агресором
|Радник Трампа заявив, що Зеленський підпише угоду про надра найближчим часом
Бізнес
|Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами
|Apple представила iPhone 16E — заміну «бюджетному» SE за $599
|X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
|Google виявила нову фішингову схему росіян, які атакували українських військових у Signal
|Ілон Маск подвоїв ціну передплати X Premium+ через «пару годин» після анонсу Grok 3
|DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії ByteDance
|FT: Honda готова відновити переговори про поглинання Nissan, але є умова