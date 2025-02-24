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АНАЛІТИКА

Зеленський: Заморожені російські активи — це наші гроші

 

Президент Володимир Зеленський запропонував використати частину коштів із заморожених російських активів для наповнення майбутнього Фонду, який має стати частиною угоди про надання Вашингтону частки від мінеральних ресурсів України.

Про це президент заявив під час пресконференції у неділю.

"Що стосується угоди, як я вже казав, там не може бути задіяний формат, за якого ми би були боржниками за старе. Ми готові вкладати нові інвестиції та бути рівноправними партнерами", - заявив Зеленський.

"Було написано, що цей Фонд на 100% (на 100% буде контролюватися США - ЕП.), але якщо там буде наприклад 50% на 50% і якщо США будуть вкладати і зараховувати допомогу нам, як свій інвестиційний внесок, то ми будемо так само вкладати", - пояснив він.

За словами президента, Україна могла би вкладати в цей Фонд прибутки від наших підприємств та гроші від заморожених російських активів.

"Заморожені російські активи - це наші гроші. Саме наші гроші, а не наші з партнерами", - сказав Зеленський.

"І це може дійсно допомогти. Бо це може бути швидке інвестування. Гроші від заморожених активів - вони швидкі, ми можемо взяти наприклад 50 млрд, США можуть нам дати допомогу в 50 млрд, ми наповнимо цей Фонд, там буде вже 100 млрд доларів. Ми цю суму будемо вкладати у видобуток та розвиток української економіки", - пропонує голова держави.

Інший варіант наповнення Фонду, за словами президента, може включати в себе передачу Україні зброї для захисту українських територій та корисних копалин.

"Це так само інвестування. Нам потрібні ще 20 систем Patriot, які коштують 30-35 млрд доларів. Якщо США дадуть 35 млрд системами Patriot, ми будемо вважати, що вони вклались, і ми зможемо зі свого боку вкладати 35 млрд доларів.

І тоді в Фонді є 70 млрд. Це чесно? Я думаю, що так. Але для того, щоб зрозуміти, що про це думають США і як ця угода може надати нам гарантії, потрібно зустрітись і все це обговорити. Вважаю, що ця зустріч має бути справедливою, і має відбутись до зустрічі Трампа з Путіним", - підсумував Зеленський.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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