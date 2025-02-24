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Зеленський про угоду із США: Не збираюся визнавати борг
08:40 24.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський проти визнання уже наданої американської допомоги як боргів. Про це він заявив у неділю, 23 лютого, під час пресконференції у Києві.
"Ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається. Я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я вдячний Конгресу. Це була присутність двох партій і підтримка", - сказав Зеленський. За його словами, він не збирається визнавати домовленності, за якими Україна буде винна сполученим Штатам 500 мільярдів доларів. Зеленський наголосив, що за його даними, Україна отримала від США допомоги на 100 мільярдів доларів.
Він додав, що будь-які інші умови надання допомоги мали б обговорюватися окремо, і що він готовий "все це проговорити з президентом США Дональдом Трампом".
"Якщо умова сьогодні така, що США кажуть, ми вам дамо допомогу, але ви повинні її повернути з прибутком для США - це угода. Це угода - не грант. Це нова угода. І я сказав, що я готовий до такого діалогу", - сказав український президент.
Про угоду із США: "Не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців"
Зеленський водночас висловив сумнів щодо нової угоди про корисні копалини, яку підготували у Вашингтоні і наразі опрацьовують у Києві. За його словами, він не згоден на угоду, за умовами якої борг повертатиме "десять поколінь українців".
"Якщо це вимушено і ми без цього не можемо, то ми повинні на це йти. (...). Я хочу діалогу з Трампом. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців", - наголосив глава держави. За словами Зеленського, Україна готова повертати США майбутню допомогу з відсотками і це допустима основа угоди, але 100-відсотковий кредит - це завелика цифра.
"Нам потрібна допомога, але не втрачаючи гідності", - підсумував Зеленський.
Зеленський: В угоді із США поки немає гарантій безпеки
Окрім того, український президент наголосив, що в угоді про використання українських природних ресурсів з американською стороною мають бути включені чіткі гарантії безпеки, яких там "поки що нема".
15 лютого президент Володимир Зеленський відкинув пропозицію США щодо копалин через жорсткі умови у ній для України та відсутність гарантій безпеки. 21 лютого українська сторона отримала оновлену версію угоди, яка однак знову містить лише комерційні пункти і передбачає, що Україна має повернути США 500 мільярдів доларів в обмін на американську допомогу. "Ця цифра значно перевищує фактичні доходи країни від ресурсів, які минулого року становили 1,1 мільярда доларів, і у понад чотири рази перевищує вартість американської допомоги, наданої Україні до цього часу", - пише газета The New York Times.
Хоча у Києві досі дискутують про умови домовленостей, у Вашингтоні очікують підписання Зеленським угоди між країнами уже найближчим часом.
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