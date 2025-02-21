Радник Трампа заявив, що Зеленський підпише угоду про надра найближчим часом

Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Уолтц заявив у п'ятницю, що президент України Володимир Зеленський у найближчий час підпише угоду зі Сполученими Штатами про видобуток корисних копалин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC), що проходить у Мериленді, його цитує The Guardian.

За словами Волца, президент Володимир Зеленський "збирається підписати угоду, і ви побачите це в найближчому майбутньому".

"І це добре для України. Що може бути краще для України, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами?" - запитав Волц.

Він також похвалив президента США Дональда Трампа за те, що у Саудівській Аравії відбулися переговори з росіянами, відзначивши, що "за Трампа ця війна закінчиться, і вона закінчиться скоро".

"До кінця всього цього ми будемо мати Нобелівську премію миру поруч з іменем Дональда Трампа", - впевнений радник американського президента з питань нацбезпеки.

Угода про копалини, домовленість про яку викликала кризу у відносинах США та України, є частиною зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Спецпосланець США Кіт Келлог, який продовжує перебувати у Києві, написав у п'ятницю у соцмережі Х (Twitter), що у нього був "довгий і насичений день з вищим керівництвом України", описуючи "широкі і позитивні дискусії" із Зеленським. Він назвав Зеленського "завзятим і мужнім лідером нації, що перебуває у стані війни".

Слова, які використав Келлог, разюче відрізняються від характеристики Трампа, який назвав Зеленського "диктатором без виборів".