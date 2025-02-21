Келлог назвав «обширними та позитивними» обговорення з Зеленським

"Ми обговорили це питання про права на корисні копалини і пояснили їм: "Послухайте, ми хочемо бути з вами у спільному підприємстві - не тому, що ми намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що ми вважаємо це гарантією безпеки", - сказав держсекретар.