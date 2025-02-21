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АНАЛІТИКА

Келлог назвав «обширними та позитивними» обговорення з Зеленським

Келлог назвав «обширними та позитивними» обговорення з Зеленським

 

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог назвав свої обговорення з президентом України Володимиром Зеленським "обширними та позитивними".

"Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Обширні та позитивні обговорення з @ZelenskyyUa, бойовим та відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки", - написав Келлог у соцмережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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