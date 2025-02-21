Віцепрезидент США: Нові поставки зброї не допоможуть Україні

Україна не зможе перемогти Росію, оскільки та має велику чисельну перевагу, а європейські запаси зброї виснажені, заявив 20 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Він написав у соціальній мережі X, що протягом трьох років нині президент США Дональд Трамп наводив "два простих аргументи" щодо війни РФ проти України.

"По-перше, війна не розпочалася б, якби президент Трамп був при владі; по-друге, ні в Європи, ні в адміністрації (попереднього президента США. - Ред.) Байдена, ні в українців не було будь-якого шляху до перемоги. Це було вірно три роки тому, це було вірно два роки тому, це було вірно минулого року, і це правильно сьогодні", - стверджує Венс.

За його словами, щодо України Трамп "має справу з реальністю, тобто фактами". "По-друге, росіяни мають величезну чисельну перевагу в живій силі та озброєнні в Україні, і ця перевага зберігатиметься незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу. Знову ж таки, допомога нині надходить", - зазначив віцепрезидент.

Продовження війни - погано для всіх

Венс зазначив, що США зберігають значні важелі впливу як на Росію, так і на Україну. Він переконаний, що для припинення війни потрібно "поговорити з людьми, причетними до її початку та підтримки". "Ми вважаємо, що тривале протистояння є поганим для Росії, поганим для України і поганим для Європи. Але найголовніше - воно є поганим для США", - написав він.

За його словами, з огляду на все це "ми повинні прагнути до миру, і ми повинні робити це зараз".