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АНАЛІТИКА

Спікер Палати представників: немає апетиту для нового проєкту про допомогу Україні

 

Спікер Палати представників США Майк Джонсон виключив ухвалення нового законопроєкту про фіндопомогу Україні.

Заяву Джонсона наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У нього запитали, чи передбачає він ще один законопроект про фінансування України, на що Джонсон заявив: "У нас немає апетиту до цього".

"Ми повинні довести (війну) до кінця. І я можу сказати вам, що наші європейські союзники також розуміють цю необхідність. Вона (війна) затягнулася занадто довго", - сказав спікер.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав зусилля Дональда Трампа з "припинення війни" в Україні, заявивши, що вважає мир у Європі близькою перспективою.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США, які домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.
Ключові теги: США
 

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