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АНАЛІТИКА

Держсекретар США про нападки на Зеленського: думаю, Трамп дуже засмутився через нього

 

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував останні критичні заяви президента США Дональда Трампа на адресу його українського колеги Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Кетрін Херрідж, яке публікує пресслужба Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

У Рубіо спитали, що він подумав, коли Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".

У відповідь він заявив, що "президент Трамп дуже засмутився через президента Зеленського", зокрема через відсутність подяки за американську допомогу та відмову підписати угоду щодо українських корисних копалин.

"В нас була розмова з президентом Зеленським...Ми обговорили це питання про права на корисні копалини і пояснили їм: "Послухайте, ми хочемо бути з вами у спільному підприємстві - не тому, що ми намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що ми вважаємо це гарантією безпеки", - сказав держсекретар.

За його словами, Зеленський висловив бажання укласти цю угоду, але додав, що її "потрібно провести через законодавчий процес".

"Через два дні я прочитав, що Зеленський заявив: Я відкинув угоду, я сказав їм, що ні за що, що ми не будемо цього робити. Але на тій зустрічі все було не так. Тож ви починаєте засмучуватися через те, що хтось каже", - сказав Рубіо.

Він зазначив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США.

"А бачите, як він (Зеленський - Ред.) звинувачує президента в тому, що той живе у світі дезінформації, це дуже, дуже контрпродуктивно", - заявив Рубіо.

Він також переконаний, що Трамп готовий працювати над досягенням миру, "тому що йому небайдужа доля України".

"І він сподівається, що Зеленський буде партнером у цій справі, а не кимось, хто робить повідомлення у відповідь, намагаючись запудрити нам мізки. Це не буде продуктивним", - резюмував Рубіо.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа спершу запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.

Це в останні дні призвело до різких заяв з боку Трампа, який зокрема назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Водночас нещодавно стало відомо, що США передали Україні новий варіант угоди про розробку корисних копалин, яка враховує деякі зауваження Києва і має більше шансів на укладання.
Ключові теги: США
 

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