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Зеленський після зустрічі з Келлогом: Україна готова до сильної угоди з США
23:56 20.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою зустріч зі спеціальним представником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом, яка відбулася у Києві у четвер, 20 лютого, охарактеризувавши діалог як хороший.
"Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу", - зазначив Зеленський у дописі у Telegram.
За його словами, під час зустрічі детально обговорювалася ситуація на полі бою і те, як повернути всіх українських полонених, а також дієві гарантії безпеки.
"Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною", - заявив він.
Також Зеленський вказав, що Україна готова "до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки". "Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7", - заявив Зеленський.
Шмигаль говорив з Келлогом про економіку України на воєнних рейках
20 лютого у Києві Келлог також зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. За словами очільника українського уряду, на переговорах йшлося про те, як Україна протистоїть російській агресії, а також про її економічне становище.
"Попри війну, ми розвиваємо оборонні виробництва, платимо соціальні видатки, а кожна гривня платників податків іде на Збройні сили України. Економіка працює на воєнних рейках. Уряд готовий спільно з адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для наших країн", - зазначив Шмигаль в дописі у Telegram.
Також прем'єр поінформував Келлога, серед іншого, про російські атаки на об'єкти енергетики.
"Наголосив, що Україна як ніхто прагне миру. Але це має бути справедливий мир із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності. Важливо, щоби будь-які перемовини про мир в Україні відбувалися за участі України", - додав Шмигаль.
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