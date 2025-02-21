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АНАЛІТИКА

Axios: США передали Україні більш прийнятну версію «угоди про надра»

 

Сполучені Штати передали Україні новий варіант угоди про розробку корисних копалин, яка враховує деякі зауваження Києва і має більше шансів на укладання.

Про це дізнався портал Axios від пʼятьох джерел в Україні та США, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників Axios, в останні дні між українською та американською сторонами тривали переговори стосовно "угоди про надра", і США представили Україні оновлений її проєкт, де були враховані деякі занепокоєння Києва.

Одне з джерел уточнило, що з угоди були вилучені деякі статті, які викликали занепокоєння українців - зокрема про те, що документ підпадає під юрисдикцію суду Нью-Йорка.

"В останньому проекті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству", - сказало джерело Axios.

Це ж джерело повідомило порталу, що кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, аби уникнути подальшої конфронтації з Трампом і дозволити йому обґрунтувати подальшу підтримку України з боку США.

"Це переговори. А на переговорах ви домовляєтеся. Україна хоче вести переговори про корисні копалини, тому ми говоримо про це", - сказав Axios неназваний представник Білого дому.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа спершу запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.

Це в останні дні призвело до різких заяв з боку Трампа, який зокрема назвав Зеленського "диктатором без виборів".
Ключові теги: США
 

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