CNN розповів, як Трамп ухвалив остаточне рішення про публічну атаку на Зеленського

Публічній атаці президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського передувало наростаюче відчуття розчарування у Білому домі.

Про це розповів телеканал CNN, передає "Європейська правда".

Канал нагадує, що протягом багатьох років Трамп скептично ставився до Зеленського, ставив під сумнів його рішення і - в епізоді, який став відомим під час першого імпічменту Трампа, - вимагав від нього розпочати розслідування щодо свого тодішнього суперника Джо Байдена.

Однак останнім часом помічники Трампа уважно стежили за публічними заявами Зеленського - зокрема, за його критикою того, що США виключили Україну з переговорів з російськими посадовцями в Саудівській Аравії цього тижня - з наростаючим хвилюванням.

За словами джерел, їхнє розчарування зростало до середи. Але воно досягло апогею після того, як Зеленський заявив журналістам в Києві, що Трамп став жертвою дезінформації.

Трамп приватно сказав помічникам, які були з ним у Флориді, що він хоче відповісти безпосередньо, що призвело до його публікації в Truth Social, повідомив посадовець, який подорожував з Трампом. Він розмістив допис по дорозі до свого гольф-клубу в Маямі і розширив свої зауваження перед сотнями людей на вечірній інвестиційній конференції в Маямі, організованій суверенним фондом Саудівської Аравії, де раніше на цьому тижні відбулися переговори між офіційними особами США і Росії.

"Це розчарування. Існує сильне і законне відчуття, що ця жорстока війна повинна припинитися, і що цей шлях звужується через публічні заяви Зеленського", - сказав другий посадовець Білого дому в інтерв'ю CNN.

Однак, на думку Зеленського, закінчення війни, яке планує Трамп, дуже схоже на те, про що просить Росія. Члени адміністрації Трампа вже виключили можливість членства Києва в НАТО і заявили, що американські війська не допоможуть гарантувати безпеку України після закінчення війни. З цих причин президент України каже, що не може не висловитися.

Багато хто з союзників Трампа сказав, що Зеленський повинен був передбачити гнів Трампа.

Пояснюючи різкі публічні заяви Трампа, представники Білого дому наполягають на тому, що його першочерговою - фактично єдиною - метою є припинення війни в Україні.