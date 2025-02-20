Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

CNN розповів, як Трамп ухвалив остаточне рішення про публічну атаку на Зеленського

CNN розповів, як Трамп ухвалив остаточне рішення про публічну атаку на Зеленського

 

Публічній атаці президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського передувало наростаюче відчуття розчарування у Білому домі.

Про це розповів телеканал CNN, передає "Європейська правда".

Канал нагадує, що протягом багатьох років Трамп скептично ставився до Зеленського, ставив під сумнів його рішення і - в епізоді, який став відомим під час першого імпічменту Трампа, - вимагав від нього розпочати розслідування щодо свого тодішнього суперника Джо Байдена.

Однак останнім часом помічники Трампа уважно стежили за публічними заявами Зеленського - зокрема, за його критикою того, що США виключили Україну з переговорів з російськими посадовцями в Саудівській Аравії цього тижня - з наростаючим хвилюванням.

За словами джерел, їхнє розчарування зростало до середи. Але воно досягло апогею після того, як Зеленський заявив журналістам в Києві, що Трамп став жертвою дезінформації.

Трамп приватно сказав помічникам, які були з ним у Флориді, що він хоче відповісти безпосередньо, що призвело до його публікації в Truth Social, повідомив посадовець, який подорожував з Трампом. Він розмістив допис по дорозі до свого гольф-клубу в Маямі і розширив свої зауваження перед сотнями людей на вечірній інвестиційній конференції в Маямі, організованій суверенним фондом Саудівської Аравії, де раніше на цьому тижні відбулися переговори між офіційними особами США і Росії.

"Це розчарування. Існує сильне і законне відчуття, що ця жорстока війна повинна припинитися, і що цей шлях звужується через публічні заяви Зеленського", - сказав другий посадовець Білого дому в інтерв'ю CNN.

Однак, на думку Зеленського, закінчення війни, яке планує Трамп, дуже схоже на те, про що просить Росія. Члени адміністрації Трампа вже виключили можливість членства Києва в НАТО і заявили, що американські війська не допоможуть гарантувати безпеку України після закінчення війни. З цих причин президент України каже, що не може не висловитися.

Багато хто з союзників Трампа сказав, що Зеленський повинен був передбачити гнів Трампа.

Пояснюючи різкі публічні заяви Трампа, представники Білого дому наполягають на тому, що його першочерговою - фактично єдиною - метою є припинення війни в Україні.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6814
  0,1109
 0,27
EUR
 1
 43,4737
  0,0076
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3431  0,09 0,21 41,9865  0,09 0,21
EUR 43,2596  0,02 0,05 43,9562  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7750  0,09 0,23 41,7950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес