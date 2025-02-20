Фінансові новини
- |
- 20.02.25
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: США вперше за роки не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України
17:04 20.02.2025 |
США відмовляються стати співавтором проєкту присвяченої третім роковинам вторгнення Росії в Україну резолюції ООН, яка підтримує територіальну цілісність України і засуджує російську агресію.
Про це повідомили Reuters три дипломатичних джерела, передає "Європейська правда".
Проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН, з яким ознайомилося агентство, засуджує російську агресію і підтверджує прихильність "суверенітету, незалежності, єдності і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
"У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні", - заявило в четвер одне з джерел, яке, як і інші, побажало залишитися невідомим.
Перше дипломатичне джерело повідомило Reuters, що проєкт резолюції підтримали понад 50 країн, відмовившись назвати їх.
Не було одразу зрозуміло, коли спливає термін підтримки проєкту резолюції, і Вашингтон все ще міг би змінити свою думку.
Голосування в ООН, яке вважається важливим сигналом глобальної підтримки України, все ще може відбутися без підтримки США, але має менше шансів отримати широку підтримку в Генасамблеї.
Друге дипломатичне джерело, яке також побажало залишитися невідомим, сказало наступне: "Наразі ситуація така, що вони (США) не підпишуть це". Джерело додало, що наразі тривають спроби заручитися підтримкою інших держав, у тому числі країн Глобального Півдня.
Цей крок, схоже, віддзеркалює поглиблення розколу між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, який намагається якнайшвидше завершити війну в Україні і чия команда провела переговори з Росією без участі Києва.
Також стало відомо, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, та не погоджують участь президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті лідерів "сімки".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: США вперше за роки не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України
|У США допустили корекцію санкцій проти Росії на тлі переговорів з Москвою
|США заперечують проти згадування «російської агресії» у заяві G7 щодо України - ЗМІ
|Зеленський програє президентські вибори Залужному - 30% проти 65%, - The Economist
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо надр і знову назвав Зеленського «диктатором»
|Трамп втрачає рейтинг на тлі занепокоєнь американців щодо економіки США
|У Трампа пов'язали його гострі заяви про Україну з буксуванням «угоди про надра»
|Венсу не сподобалися відповіді Зеленського на випади Трампа
|«Диктатор без виборів». Трамп зробив нову заяву з критикою Зеленського
|Поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу - Залужний у відповідь на запитання про вибори
|Посли ЄС затвердили 16-ий пакет санкцій проти Росії
Бізнес
|Акції Intel зросли найсильніше з 2023 року на новині щодо розділення компанії
|Європа ризикує стати «складальним цехом» для китайських виробників акумуляторів
|Китай блокує експорт літієвих технологій на тлі торгівельної напруженості
|Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження
|BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році
|NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту
|Acura уповільнює перехід на електротягу: гібриди повертаються