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АНАЛІТИКА

Reuters: США вперше за роки не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України

 

США відмовляються стати співавтором проєкту присвяченої третім роковинам вторгнення Росії в Україну резолюції ООН, яка підтримує територіальну цілісність України і засуджує російську агресію.

Про це повідомили Reuters три дипломатичних джерела, передає "Європейська правда".

Проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН, з яким ознайомилося агентство, засуджує російську агресію і підтверджує прихильність "суверенітету, незалежності, єдності і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні", - заявило в четвер одне з джерел, яке, як і інші, побажало залишитися невідомим.

Перше дипломатичне джерело повідомило Reuters, що проєкт резолюції підтримали понад 50 країн, відмовившись назвати їх.

Не було одразу зрозуміло, коли спливає термін підтримки проєкту резолюції, і Вашингтон все ще міг би змінити свою думку.

Голосування в ООН, яке вважається важливим сигналом глобальної підтримки України, все ще може відбутися без підтримки США, але має менше шансів отримати широку підтримку в Генасамблеї.

Друге дипломатичне джерело, яке також побажало залишитися невідомим, сказало наступне: "Наразі ситуація така, що вони (США) не підпишуть це". Джерело додало, що наразі тривають спроби заручитися підтримкою інших держав, у тому числі країн Глобального Півдня.

Цей крок, схоже, віддзеркалює поглиблення розколу між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, який намагається якнайшвидше завершити війну в Україні і чия команда провела переговори з Росією без участі Києва.

Також стало відомо, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, та не погоджують участь президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті лідерів "сімки".
Ключові теги: США
 

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