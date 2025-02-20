У США допустили корекцію санкцій проти Росії на тлі переговорів з Москвою

Міністр фінансів США Скотт Бессент дав зрозуміти, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів щодо війни в Україні, заявивши, що Сполучені Штати готові або посилити, або послабити санкції в залежності від готовності Росії до переговорів.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, передає "Європейська правда".

"Це було б дуже гарною характеристикою", - сказав він у відповідь на питання про потенціал для коригування санкцій в будь-якому напрямку.

"Президент налаштований на те, щоб закінчити цей конфлікт дуже швидко", - додав міністр.

Бессент сказав, що деякі нещодавні висловлювання президента України Володимира Зеленського про те, що президент США Дональд Трамп дезінформований про війну, були "недоречними".

Міністр зазначив, що Зеленський нібито запевнив його напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, що Україна підпише угоду про передачу прав на українські корисні копалини на суму 500 мільярдів доларів, але досі не підписав її. Ця угода заклала б основу для "елегантного" плану Трампа щодо припинення війни, зазначив міністр.

"Послідовність того, що мало статися, була такою: наблизити українців до США через економічні зв'язки, переконати американський народ, американську громадськість, залучити їх на свій бік. А потім сказати росіянам: "Сідайте за стіл переговорів з дуже чітким посланням, що якщо нам буде потрібно, ми посилимо санкції", - сказав Бессент.

"США, маючи більший економічний інтерес в Україні, забезпечують щит безпеки", - сказав Бессент.

Після перемовин РФ та США у Саудівській Аравії глава Держдепу Марко Рубіо заявив, що всі сторони повинні бути згодні з умовами мирного врегулювання між РФ і Україною, натякнувши на роль ЄС, необхідну для зняття санкцій з Росії.

Пізніше агентство Bloomberg із посиланням на слова проінформованих співрозмовників написало, що Рубіо запевнив європейських союзників, що США збережуть санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнута угода щодо припинення російсько-української війни.