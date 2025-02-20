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США заперечують проти згадування «російської агресії» у заяві G7 щодо України - ЗМІ
15:54 20.02.2025 |
США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у заяві G7 у третю річницю повномасштабного вторгнення Москви в Україну, повідомляє Financial Times з посиланням на слова п'яти західних офіційних осіб, знайомих із ситуацією.
"Представники США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які використовувалися лідерами G7 з 2022 року для опису конфлікту," - вказується у повідомленні.
Також поки не узгоджена участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок, повідомили чиновники.
Розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити Росію назад у G7.
Провідні економіки світу традиційно виступають із заявою про підтримку 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення три роки тому.
"Ми впевнені в тому, що між Росією та Україною потрібно розрізняти. Вони не однакові", - сказав Financial Times офіційний представник, який ознайомився з цим питанням.
"Американці блокують цю мову, але ми все ще працюємо над цим і сподіваємося на угоду", - додав чиновник.
У посольстві США в Києві від коментарів відмовилися.
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