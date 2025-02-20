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Зеленський програє президентські вибори Залужному - 30% проти 65%, - The Economist
14:17 20.02.2025 |
Президент Володимир Зеленський залишається найпопулярнішим українським політиком, проте може програти вибори Валерію Залужному, якщо той візьме в них участь.
Про це пише The Economist.
За даними видання, багато українців явно розчаровані Володимиром Зеленським.
"Внутрішнє опитування, проведене The Economist, показує, що, попри те, що Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні, він програє майбутні вибори з результатом 30% проти 65% Валерію Залужному, своєму колишньому генералу, який ще не пішов у політику", - зазначається в матеріалі.
Також видання пише, що Зеленський замість прагнення отримати ширшу підтримку все більше спирається на найближчих своїх прихильників.
"Ніхто не готовий сказати йому "ні" і він робить помилки", - сказав один із співрозмовників видання.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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