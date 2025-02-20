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Reuters: Трамп спробує укласти з Україною спрощену «угоду про надра»
08:43 20.02.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду щодо корисних копалин, щоб пришвидшити процес, а потім обговорити детальні умови.
Про це стало відомо агентству Reuters від джерел, повідомляє "Європейська правда".
Ця інформація з'явилась після того, як минулого тижня президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію, згідно з якою США мали б отримати 50% критично важливих мінералів.
Як зазначили джерела агентства, це свідчить, що досягнення повної домовленості потребуватиме часу.
Відповідаючи на запитання, чи буде американська сторона продовжувати домагатися укладення угоди, представник команди Трампа на умовах анонімності сказав: "Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця (Володимира Зеленського - Ред.) до реальності".
За словами джерел, для Трампа важливо, щоб він міг публічно повідомити американському народу, що США повертають гроші за надану допомогу.
Ще одне джерело, знайоме з питанням, сказало, що Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа.
Інше джерело також сказало, що Київ готовий піти на угоду, але вона не повинна виглядати такою ж "хижою", як угода, яку вперше запропонували США.
Подробиці обговорення США потенційної угоди, включно з тим, хто в адміністрації допомагав складати початкову пропозицію, невідомі.
Переглянутий підхід - лише один із кількох, які обговорюють у Білому домі щодо того, як укласти угоду з Києвом найближчими тижнями, що є надзвичайно швидко.
Переглянутий, спрощений підхід допоможе Сполученим Штатам оминути численні юридичні та логістичні перешкоди і дасть їм час для пізніших переговорів щодо деталей розроблення, включно з розподілом доходів, зазначає агентство.
Сам Трамп нещодавно розкритикував Зеленського за відмову підписати угоду про розробку українських корисних копалин.
Його радник з питань нацбезпеки Майк Волц також пов'язав низку різких заяв Трампа про Україну з відмовою підписати угоду.
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