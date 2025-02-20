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Трамп втрачає рейтинг на тлі занепокоєнь американців щодо економіки США
08:22 20.02.2025 |
Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа на посаді почав поступово знижуватися на тлі зростання стурбованості американців щодо подальшого розвитку економіки США, а також його погроз ввести додаткові мита на імпорт.
Про це йдеться в останньому опитуванні Reuters/Ipsos, результати якого оприлюднені в середу, передає Укрінформ.
«Шестиденне опитування, яке було завершене в вівторок, показало, що 44% респондентів схвалюють роботу Трампа на посаді президента», - зазначається в повідомленні.
При цьому для порівняння вказується, що 26 січня цей рейтинг становив 45%, а 21 січня, одразу після інавгурації - 47%.
Частка американців, які не схвалюють загалом його президентство, зросла ще суттєвіше - до 51% в останньому опитуванні порівняно із 41% одразу після інавгурації. Тим часом Трамп користується відносно високим рівнем схвалення своєї імміграційної політики: 47% респондентів підтримують його підхід, який включав обіцянки посилити депортацію нелегальних мігрантів у країні.
Що стосується конкретно сфери економіки, то, за останніми даними, щонайменше 53% американців вважають, що вона розвивається в неправильному напрямку. Лише 26 січня таких людей було всього 43%.
Агентство зазначає, що віра американців у те, що дії нового кабінету мають сприяти економічному розвитку США, було і залишається основним стовпом політичної підтримки Трампа. І хоча зараз його рейтинг перевершує рівень довіри Джо Байдена, який завершив своє президентство з 34% довіри, нинішній рейтинг Трампа є значно нижчим за його показники в лютому 2017 року, який становив тоді 53%.
Крім того, чинний президент має низький рівень схвалення його зусиль у боротьбі з інфляцією, який наразі сягає всього 32%, що є «потенційною першою ознакою розчарування» серед американців результатами роботи нового уряду.
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