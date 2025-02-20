Трамп втрачає рейтинг на тлі занепокоєнь американців щодо економіки США

Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа на посаді почав поступово знижуватися на тлі зростання стурбованості американців щодо подальшого розвитку економіки США, а також його погроз ввести додаткові мита на імпорт.

Про це йдеться в останньому опитуванні Reuters/Ipsos, результати якого оприлюднені в середу, передає Укрінформ.

«Шестиденне опитування, яке було завершене в вівторок, показало, що 44% респондентів схвалюють роботу Трампа на посаді президента», - зазначається в повідомленні.

При цьому для порівняння вказується, що 26 січня цей рейтинг становив 45%, а 21 січня, одразу після інавгурації - 47%.

Частка американців, які не схвалюють загалом його президентство, зросла ще суттєвіше - до 51% в останньому опитуванні порівняно із 41% одразу після інавгурації. Тим часом Трамп користується відносно високим рівнем схвалення своєї імміграційної політики: 47% респондентів підтримують його підхід, який включав обіцянки посилити депортацію нелегальних мігрантів у країні.

Що стосується конкретно сфери економіки, то, за останніми даними, щонайменше 53% американців вважають, що вона розвивається в неправильному напрямку. Лише 26 січня таких людей було всього 43%.

Агентство зазначає, що віра американців у те, що дії нового кабінету мають сприяти економічному розвитку США, було і залишається основним стовпом політичної підтримки Трампа. І хоча зараз його рейтинг перевершує рівень довіри Джо Байдена, який завершив своє президентство з 34% довіри, нинішній рейтинг Трампа є значно нижчим за його показники в лютому 2017 року, який становив тоді 53%.

Крім того, чинний президент має низький рівень схвалення його зусиль у боротьбі з інфляцією, який наразі сягає всього 32%, що є «потенційною першою ознакою розчарування» серед американців результатами роботи нового уряду.