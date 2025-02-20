Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп втрачає рейтинг на тлі занепокоєнь американців щодо економіки США

 

Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа на посаді почав поступово знижуватися на тлі зростання стурбованості американців щодо подальшого розвитку економіки США, а також його погроз ввести додаткові мита на імпорт.

Про це йдеться в останньому опитуванні Reuters/Ipsos, результати якого оприлюднені в середу, передає Укрінформ.

«Шестиденне опитування, яке було завершене в вівторок, показало, що 44% респондентів схвалюють роботу Трампа на посаді президента», - зазначається в повідомленні.

При цьому для порівняння вказується, що 26 січня цей рейтинг становив 45%, а 21 січня, одразу після інавгурації - 47%.

Частка американців, які не схвалюють загалом його президентство, зросла ще суттєвіше - до 51% в останньому опитуванні порівняно із 41% одразу після інавгурації. Тим часом Трамп користується відносно високим рівнем схвалення своєї імміграційної політики: 47% респондентів підтримують його підхід, який включав обіцянки посилити депортацію нелегальних мігрантів у країні.

Що стосується конкретно сфери економіки, то, за останніми даними, щонайменше 53% американців вважають, що вона розвивається в неправильному напрямку. Лише 26 січня таких людей було всього 43%.

Агентство зазначає, що віра американців у те, що дії нового кабінету мають сприяти економічному розвитку США, було і залишається основним стовпом політичної підтримки Трампа. І хоча зараз його рейтинг перевершує рівень довіри Джо Байдена, який завершив своє президентство з 34% довіри, нинішній рейтинг Трампа є значно нижчим за його показники в лютому 2017 року, який становив тоді 53%.

Крім того, чинний президент має низький рівень схвалення його зусиль у боротьбі з інфляцією, який наразі сягає всього 32%, що є «потенційною першою ознакою розчарування» серед американців результатами роботи нового уряду.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6814
  0,1109
 0,27
EUR
 1
 43,4737
  0,0076
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3431  0,09 0,21 41,9865  0,09 0,21
EUR 43,2596  0,02 0,05 43,9562  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,13 0,31 41,6950  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес