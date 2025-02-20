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У Трампа пов'язали його гострі заяви про Україну з буксуванням «угоди про надра»
23:52 19.02.2025 |
Радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа в бік України, згадав про "ескалацію риторики" та "спротив" укладанню угоди про розробку українських корисних копалин.
Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда".
За словами Волца, "не всі" ще прийняли завершення епохи "нескінченної війни, яка несе смерть і руйнування з усіх боків, коштує сотні мільярдів доларів і забирає сотні тисяч, якщо не мільйони життів".
"Я думаю, що розчарування насправді виникло лише протягом останнього тижня через цей дивний спротив, ескалацію риторики через представлення того, що ми вважаємо абсолютною можливістю - а саме, щоб Сполучені Штати інвестували в українську інфраструктуру, щоб вони видобували свої корисні копалини, свої природні ресурси, нафту і газ", - зазначив він.
Радник Трампа наголосив, що США - на відміну від Європи - не хочуть надавати більшість допомоги у формі "кредитів, які погашаються за рахунок відсотків від арештованих російських активів".
"Ми вважаємо, що американські платники податків заслуговують на повернення більшої частини своїх інвестицій. Все це - можливість для України. Вони повинні побачити, що це так, а натомість ми маємо таку ескалацію риторики і спротив, і президент (Трамп. - Ред.) не збирається цього терпіти", - додав Волц.
Протягом останньої доби, нагадаємо, Трамп підтримав вимогу Росії про проведення в Україні виборів під час війни та заявив, нібито у Володимира Зеленського "рейтинг 4%", що не відповідає дійсності.
За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".
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