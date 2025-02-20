Венсу не сподобалися відповіді Зеленського на випади Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував президента України Володимира Зеленського за його публічну критику на адресу американського лідера Дональда Трампа і його мирних ініціатив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Венс охарактеризував підхід Зеленського як "ганебний" та контрпродуктивний, підкресливши, що така тактика може поставити під загрозу відносини України з її найважливішим союзником.

"Зеленський отримує дійсно погані поради, і я не знаю, від кого. Він більше не має справи з Джо Байденом і адміністрацією Байдена. Він має справу з Дональдом Трампом та адміністрацією Трампа, - сказав Венс.

За його словами, "з'ясовувати стосунки з президентом США на публічному майданчику - це не найкращий спосіб мати справу з президентом Трампом".

"Звичайно, українці висловлять свою точку зору. Але він нападає на єдину причину, через яку ця країна існує, публічно, просто зараз. І це ганебно. І це не те, що переконає президента Сполучених Штатів. Насправді це матиме протилежний ефект", - зазначив віцепрезидент США.

Він додав, що розмовляв з Трампом сьогодні вранці, і "він неймовірно співчуває і захоплюється народом України".

"Він хоче, щоб вбивства припинилися. Тому що він не хоче, щоб невинні українці продовжували гинути. Він сказав, що мета адміністрації - покласти край конфлікту. Зеленський має поставитися до цього серйозно", - зазначив Венс.

Він також засудив європейських політиків, які критикують Трампа за те, що той запропонував провести вибори в Україні.

"Ідея про те, що не можна проводити вибори під час війни, на мій погляд, досить безглузда ідея. І президент ясно дав зрозуміти, що, на його думку, це має статися", - додав віцепрезидент США.

Заяви Трампа та Зеленського

Нагадаємо, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбулася зустріч між американськими та російськими чиновниками.

За словами представниці Держдепу США Теммі Брюс, під час зустрічі дві сторони домовилися призначити команди для роботи над "припиненням конфлікту в Україні в такий спосіб, щоб це було прийнятним для всіх сторін".

При цьому президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не визнаватиме результати такої зустрічі, оскільки там питання завершення війни обговорювали без української сторони.

Пізніше Зеленський наголосив, що Україна на початку повномасштабного вторгнення не пішла на ультиматуми Росії. І не робитиме цього зараз.

Окрім того, після зустрічі представників США та Росії у Саудівській Аравії Трамп заявив, що нібито президент Володимир Зеленський має рейтинг довіри 4%.

Своєю чергою Зеленський наголосив, що інформація про нібито 4% довіри до нього серед українців йде від Росії. За його словами, ці цифри обговорюються між США і Росією.

Також сьогодні Трамп висловив незадоволення, що в Україні не проводять президентські вибори під час війни. Американський лідер назвав президента Володимира Зеленського "диктатором без виборів".