«Диктатор без виборів». Трамп зробив нову заяву з критикою Зеленського

Президент США Дональд Трамп виступив із новою порцією критики у бік президента України Володимира Зеленського. Цього разу він напряму назвав Зеленського "диктатором". Це стало продовженням його серії випадів у бік України та Зеленського після першої зустрічі делегації США та Росії у Саудівській Аравії.

"Відносно успішний комік" Володимир Зеленський домігся, щоб США витратили 350 мільярдів доларів, щоб вступити у війну, яку неможливо виграти і яка не повинна була початися, написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

За заявою Дональда Трампа, Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, але гроші Європи "гарантовані", в той час, як США нічого не отримають натомість.

Крім того, на думку Трампа, Зеленський визнає, що "половина грошей, які ми йому відправили, зникла".

При цьому Зеленський 19 лютого заперечив слова Трампа про витрати США на Україну.

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 млрд. 120 млрд - це ми, народ України, платники податків. 200 млрд - це США та європейські союзники. Це пакети зброї. Всього США дали нам біля 67 млрд зброєю та 31,5 млрд - пряма фінансова допомога в бюджет", - запевнив Зеленський.

Президент США пред'явив українському президенту відмову "проводити вибори". Він, як і раніше, повторив, що Зеленський має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях і "єдине, в чому він був успішним", це в маніпулюванні Джо Байденом.

"Диктатор без виборів, Зеленський має діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни, - резюмував Трамп. - Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, бо всі визнають, що це можуть зробити лише Трамп та адміністрація Трампа".

При цьому Трамп зробив нічим не підкріплену заяву про те, що в Україні загинули мільйони людей.

"Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна розтрощена, а мільйони загинули даремно -і це триває", - підсумував Трамп.

Українська сторона визнає загибель 46 тисяч військових та десятків тисяч цивільних. Західні ЗМІ оцінювали втрати України у майже сто тисяч військових, проте жодна сторона не давала оцінок у мільйони загиблих.

Кіт Келлог у Києві

Дональд Трамп зробив свою розгромну заяву про Зеленського невдовзі після того, як закінчилася перша зустріч Кіта Келлога, спецпосланник президента з питань України, з Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента, у Києві.

Кіт Келлог - наближена до президента Дональда Трампа людина, яка може роз'яснити йому, що насправді відбувається в Україні, тому в Києві з нетерпінням чекали на цей візит. Зеленський раніше обіцяв повезти його на фронт і показати реалії війни.

Візит Келлога відбувається на фоні перемовин між Росією та США про Україну в Саудівській Аравії та жорстких заяв Дональд Трампа після цього. Американський лідер, зокрема, розкритикував Україну і заявив, що розчарований реакцією Києва, якого не залучили до консультацій.

Попередня критика Зеленського

Напередодні Дональд Трамп зробив кілька контроверсійних заяв про війну Росії в Україні - зокрема поклав на Україну відповідальність за її розвʼязання.

Коментарі Трампа прозвучали лише через кілька годин після того, як офіційні особи США зустрілися з російською делегацією в Ер-Ріяді, щоб розпочати переговори про припинення війни.

У відповідь Зеленський звинуватив Трампа у "житті в просторі дезінформації", створеному Росією.

Українська влада висловила невдоволення тим, що її не запросили до участі в переговорах в Ер-Ріяді. Але Трамп відкинув ці претензії та сказав журналістам, що в України було три роки, щоб закінчити війну, а потім, як виглядало, звинуватив Київ у розв'язанні конфлікту.

"Вам ніколи не слід було цього починати", - сказав він.

Раніше у розв'язанні війни проти Росії Україну звинувачував Кремль.

Президент Трамп заявив, що рейтинг Зеленського впав до 4%. Незрозуміло, на яке джерело посилався президент, оскільки він не надав жодних свідчень цього. ВВС звернулася до Білого дому з проханням це пояснити.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного цього місяця, 57% українців сказали, що вони довіряють президенту.

Однак цей показник дійсно знизився з 77% наприкінці 2023 року та 90% у травні 2022 року, що свідчить про те, що популярність президента впала.

Деякі інші опитування показують, що Зеленський поступається своєму найближчому супернику, колишньому командувачу армії Валерію Залужному, у першому турі потенційних майбутніх виборів, та вказують на те, що вони зустрінуться у другому турі.

Трамп також звернув увагу на те, що в Україні не проводилися президентські вибори з 2019 року, коли до влади прийшов Зеленський.

Його перший п'ятирічний термін повноважень мав закінчитися в травні 2024 року. Однак після російського вторгнення в лютому 2022 року в Україні діє воєнний стан, під час якого вибори не проводяться.

Близько 60% людей були проти проведення виборів під час війни, згідно з опитуванням, проведеним у вересні та жовтні Київським міжнародним інститутом соціології.

Зеленський пообіцяв провести нові вибори після завершення війни й наразі не підтвердив, що має намір балотуватися.

Трамп порушив цю тему лише через кілька годин після того, як Кремль поставив під сумнів легітимність Зеленського, оскільки термін його перебування на посаді завершився, що Москва неодноразово робила протягом останніх місяців. 28 січня Путін в інтерв'ю російським ЗМІ назвав Зеленського "нелегітимним".