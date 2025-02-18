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ЄС готує пакет військової допомоги Україні на EUR700 млрд – ЗМІ

ЄС готує пакет військової допомоги Україні на EUR700 млрд – ЗМІЄвропейський союз готує наймасштабніший пакет допомоги для закупівлі військової техніки для України.

"Ми запустимо великий пакет, якого ніколи раніше не бачили в такому вимірі", - сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Bloomberg в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

"Подібно до євро чи коронакризи, зараз існує фінансовий пакет для безпеки в Європі. Це станеться найближчим часом", - додала вона.

Berliner Zeitung з посиланням на Бербок повідомляє, що мова може йти про EUR700 млрд.

Згідно повідомлення, ЄС хотів тримати збройовий проект у таємниці до завершення запланованих виборів, зокрема, у Німеччині, але Бербок розкрила цю інформацію після того, як урядовці з США заявили про свої вимоги до європейських чиновників.

"Європейські урядовці працюють над новим великим пакетом для збільшення оборонних витрат і підтримки Києва, оскільки президент Дональд Трамп наполягає на швидкому завершенні війни в Україні... Плани витрат не будуть оголошені до завершення виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути суперечок напередодні голосування, за словами урядовців, поінформованих про ці плани", - йдеться в повідомленні.

Бербок пообіцяла інвестувати більше грошей в озброєння і військову техніку, а також відзначила, що мир в Україну прийде лише через силу. "Це вимагає жорстких і довгострокових гарантій безпеки для України, сильного НАТО і прогресу в переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Як європейці, як німці, ми твердо стоїмо на боці України - з військовою, гуманітарною та фінансовою підтримкою... Як європейці, ми нестимемо більшу відповідальність за власну безпеку", - сказала вона.

"Нам потрібні нові інвестиції, співмірні з історичною віхою, перед якою ми стоїмо. Не більше, але й не менше", - додала Бербок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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