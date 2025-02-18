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Держдеп США назвав мету переговорів із представниками Москви в Саудівській Аравії
10:06 18.02.2025 |
США під час переговорів із представниками Росії Саудівської Аравії хочуть з'ясувати наміри Москви. Деталі угоди обговорюватися не будуть.
Про це заявила прес-секретаря Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За її словами, зустріч - спосіб "визначити, чи серйозні наміри росіян і чи перебувають вони на одній хвилі" зі США в питанні припинення війни в Україні.
"Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах", - сказав Брюс, відмовившись сказати, чи може продуктивна зустріч призвести до саміту Трампа і Путіна.
Переговори без України
Переговори в Ер-Ріяді відбулися після телефонної розмови президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним минулого тижня, в якій він змінив ключові позиції США щодо війни. Президент України Володимир Зеленський попередив, що його країна не визнає "жодних угод про нас без нас".
США представляють радник із національної безпеки Білого дому Майк Волтц, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо. Путін направив на переговори міністра закордонних справ Сергія Лаврова і помічника Кремля із зовнішньої політики Юрія Ушакова.
"Головне - почати реальну нормалізацію відносин між нами і Вашингтоном", - заявив Ушаков російському державному телебаченню після прибуття в Ер-Ріяд.
Зустріч буде присвячена підготовці до можливих переговорів щодо врегулювання і зустрічі двох президентів, сказав Ушаков.
Глава суверенного фонду добробуту Росії Кирило Дмитрієв може приєднатися до переговорів для обговорення економічних питань, повідомив Ушаков.
Трамп назвав 90-хвилинну розмову з Путіним минулого тижня "вкрай продуктивною" і сказав, що вони, найімовірніше, зустрінуться в Саудівській Аравії. Це був перший публічно оголошений контакт між Путіним і президентом США відтоді, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Трамп відмовився від політики свого попередника президента Джо Байдена, яка полягала у відмові від взаємодії з Росією без участі Києва, і змінив давню позицію США, яка підтримує територіальну цілісність України та її амбіції щодо вступу в НАТО.
Рубіо та інші високопоставлені американські чиновники заявили, що Україна буде частиною будь-яких переговорів щодо вирішення конфлікту. Проте європейські лідери були шоковані швидкістю, з якою Трамп почав переговори з Путіним, особливо після того, як віце-президент Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції з безпеки розкритикував європейські уряди.
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