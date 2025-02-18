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Джеймі Даймон
Туск: саміт в Парижі – лише прелюдія до подій найближчих тижнів
08:49 18.02.2025 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи підсумки саміту європейських лідерів в Парижі, заявив, що це лише "прелюдія" до подій найближчих тижнів.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського прем'єра наводить RMF24.
Туск підкреслив, що всі його учасники мають схожу з Польщею думку щодо "ключових питань".
Однак він попередив, що це лише "прелюдія до того, що станеться найближчими тижнями і місяцями".
"Ми розуміємо, що подібні зустрічі не закінчуються ухваленням рішень", - сказав очільнику польського уряду.
Туск сказав, що йому "було приємно чути", що в інтересах як країн Європи терміново та інтенсивно працювати над зміцненням співпраці союзників.
"Це стосується і можливих майбутніх переговорів про припинення війни", - додав він.
Туск підкреслив, що "у нас немає 100-відсоткових гарантій або впевненості щодо того, як будуть проходити переговори і як закінчиться конфлікт в Україні".
"В одному є 100-відсоткова впевненість - Європейський Союз і союзники, такі як Британія і Норвегія, зможуть ефективно стабілізувати ситуацію і підтримати Україну в збереженні її суверенітету, якщо ми зможемо ефективно захищатися від загроз як Європа. На даний момент це не так", - резюмував він.
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