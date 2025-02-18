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АНАЛІТИКА

Стармер: Єдиним захистом України є гарантії безпеки від США

 

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер вважає гарантії безпеки з боку США єдиним варіантом забезпечити тривалий мир в Україні. Як передає агентство Reuters, про це він заявив у понеділок, 17 лютого, після саміту європейських лідерів у Парижі, який організував президент Франції Еммануель Макрон.

Відповідаючи на запитання, що означатимуть гарантії безпеки з боку США і яку роль відіграватимуть будь-які миротворчі війська, Стармер сказав, що дискусії все ще перебувають на ранній стадії. Втім, британський прем'єр зазначив, що після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі стало зрозуміло, що необхідно збільшити витрати на оборону і взяти на себе більшу відповідальність за безпеку на континенті.

"Європа повинна відігравати свою роль, і я готовий розглянути можливість розміщення британських військ на місцях поряд з іншими, якщо буде досягнута міцна мирна угода, але повинна бути підтримка США, тому що гарантія безпеки з боку США - це єдиний спосіб ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну", - сказав Стармер журналістам.

За його словами, поки що занадто рано говорити про те, скільки британських миротворчих сил він готовий розгорнути в Україні.

Прем'єр Великобританії також сказав, що очікує на черговий раунд переговорів з європейськими лідерами щодо України після того, як він повернеться з Вашингтону, де він наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Туск: Відносини Європи зі США вступили у нову фазу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі у Парижі заявив, що Європа усвідомлює, що її зв'язки зі Сполученими Штатами вступили в "нову фазу", яка вимагатиме збільшення видатків на оборону.

"Всі присутні на цій зустрічі усвідомлюють, що трансатлантичні відносини, альянс НАТО і наша дружба зі Сполученими Штатами вступили в нову фазу. Ми всі це бачимо. Я не думаю, що хтось має бути здивований - і сьогоднішня зустріч це також підтвердила - що наші європейські партнери усвідомлюють, що настав час для набагато більшої європейської оборонної спроможності", - цитує Туска агенція AFP.

За його словами, учасники зустрічі погодилися з тим, що "значне збільшення оборонних витрат є чимось абсолютно необхідним". Туск також додав, що "немає сенсу дратуватися, коли наш союзник США каже: "Витрачайте більше, ставайте сильнішими, ставайте більш стійкими". "Ці слова абсолютно мають під собою реальне підґрунтя", - додав він.

Фредеріксен: "Швидке припинення вогню дасть РФ можливість знову мобілізуватися"

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після зустрічі зазначила, що Росія "зараз загрожує всій Європі", а також застерігла США від спроб домовитися про "швидке" припинення вогню, яке дасть РФ можливість "знову мобілізуватися і напасти на Україну або іншу країну в Європі".

"Війна в Україні була пов'язана з імперськими мріями Росії, з побудовою сильнішої і більшої Росії, і я не думаю, що вони зупиняться на Україні", - цитує її агенція AFP.

Фон дер Ляєн: Україна заслуговує на мир через силу

Своєю чергою, президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у дописі у соцмережі X наголосила, що учасники саміту в Парижі "підтвердили, що Україна заслуговує на мир через силу".

"Миру, який поважає її незалежність, суверенітет, територіальну цілісність, з міцними гарантіями безпеки. Європа несе свою повну частку військової допомоги Україні. У той же час ми потребуємо посилення оборони в Європі", - додала вона.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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