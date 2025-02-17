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Колегія єврокомісарів приїде в Україну на річницю вторгнення РФ
15:58 17.02.2025 |
З нагоди третьої річниці від початку повномасштабної агресії Росії проти України наступного тижня відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.
Про це повідомив речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер у понеділок, 17 лютого, під час брифінгу у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".
Колегія єврокомісарів планує відвідати Україну наступного тижня, щоб взяти участь у заходах до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наголосив речник Єврокомісії.
"Я вже можу повідомити, що наступного тижня, з нагоди третьої річниці агресивної війни проти України, відбудеться візит колегії (єврокомісарів) до (цієї) країни", - повідомив де Кеерсмахер.
Нагадаємо, що перший великий візит колегії єврокомісарів в Україну відбувся 2 лютого 2023 року. Тоді було проведене спільне засідання уряду України та Єврокомісії, на яке приїхали 16 єврокомісарів, включно з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.
Сама фон дер Ляєн востаннє була у Києві у вересні 2024 року.
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