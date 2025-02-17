Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Колегія єврокомісарів приїде в Україну на річницю вторгнення РФ

 

З нагоди третьої річниці від початку повномасштабної агресії Росії проти України наступного тижня відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.

Про це повідомив речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер у понеділок, 17 лютого, під час брифінгу у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Колегія єврокомісарів планує відвідати Україну наступного тижня, щоб взяти участь у заходах до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наголосив речник Єврокомісії.

"Я вже можу повідомити, що наступного тижня, з нагоди третьої річниці агресивної війни проти України, відбудеться візит колегії (єврокомісарів) до (цієї) країни", - повідомив де Кеерсмахер.

Нагадаємо, що перший великий візит колегії єврокомісарів в Україну відбувся 2 лютого 2023 року. Тоді було проведене спільне засідання уряду України та Єврокомісії, на яке приїхали 16 єврокомісарів, включно з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Сама фон дер Ляєн востаннє була у Києві у вересні 2024 року.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5554
  0,0745
 0,18
EUR
 1
 43,5168
  0,0739
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2944  0,10 0,24 41,9284  0,09 0,21
EUR 43,3144  0,08 0,20 44,0768  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,08 0,19 41,6000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес