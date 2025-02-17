Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна нічого не знала щодо перемовин у Саудівській Аравії і не буде їх визнавати - Зеленський

 
Коментуючи майбутні переговори російської та американської сторін у Саудівський Аравії, Президент Володимир Зеленський наголосив, Україна не братиме в них участі.

Про це він заявив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, відповідаючи на запитання Укрінформу.

При цьому, за словами Президента, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

"Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон - у час війни говорити з агресором", - заявив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що українська делегація здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії.

"Що стосується нас, то у нас ОАЕ і в Саудівську Аравію - офіційний візит. Журналісти і всі розуміють, що статус "офіційний візит" не отримується за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного. Готувались відповідні документи тощо. Тому це не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда (спадкового принца Саудівської Аравії - ред.), коли буду у Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво", - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч високопоставлених чиновників США і Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні і підготовки до зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна відбудеться у вівторок в Саудівській Аравії.

16 лютого Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули з офіційним візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5554
  0,0745
 0,18
EUR
 1
 43,5168
  0,0739
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2944  0,10 0,24 41,9284  0,09 0,21
EUR 43,3144  0,08 0,20 44,0768  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,08 0,19 41,6000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес