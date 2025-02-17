Українські дрони вивели з ладу найбільшу НПС в Росії

Внаслідок атаки безпілотників виведена з експлуатації найбільша у Росії нафтоперекачувальна станція Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), через який Казахстан експортує нафту до Європи та США. НПС "Кропоткінська" в Кавказькому районі Кубані постраждала від удару сімома безпілотними літальними апаратами, начиненими вибухівкою та металевими вражаючими елементами, заявив у понеділок, 17 лютого, консорціум.

"Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз-Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС", - зазначили в компанії. За наявними даними, постраждалих серед персоналу НПС немає. "Для оцінки збитків та визначення часу відновлення працездатності станції на місце виїхала група керівництва на чолі з генеральним директором", - зазначається далі.

Росію атакували щонайменше 90 українських безпілотників та ракета

Раніше у цей день міністерство оборони Росії повідомило про масштабну атаку із застосуванням дронів та ракети з боку України. За минулу ніч було знищено 90 безпілотників, у тому числі, 38 - над акваторією Азовського моря, 24 - над територією Краснодарського краю, 15 - над анексованим Кримом, 7 - над акваторією Чорного моря, по два - над територіями Курської та Ростовської областей, стверджує відомство у Telegram.

Крім того, в міноборони РФ заявили про знищення над акваторією Азовського моря керованої ракети "Нептун-МД".

10% нафтопереробних потужностей РФ виведені з ладу - Reuters

Тим часом, за даними Reuters, українські атаки безпілотників по нафтопереробних заводах на території РФ, що активізувалися на початку 2025 року, вивели з ладу близько 10% російських нафтопереробних потужностей. Російська влада не публікує дані про нафтопереробку та експорт сирої нафти. Водночас, як повідомили Reuters джерела у галузі, одразу кілька великих підприємств, включаючи Рязанський, Волгоградський та Астраханський НПЗ, зупинили виробництво палива. На відновлення їхньої роботи можуть піти тижні або навіть місяці.

Нагадаємо, наприкінці січня Україна уразила нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2, а також 23-й ракетний арсенал міноборони РФ у Тверській області.