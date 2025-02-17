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АНАЛІТИКА

Прем'єр Швеції підтвердив, що країна готова стати частиною миротворчих сил в Україні

 

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка шведських військ в Україну у складі миротворчих сил "абсолютно можлива".

Про це шведський прем'єр сказав у коментарі Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Його заява перегукується зі словами глави МЗС Швеції Марії Мальмер Стенергард, яка також не виключила направлення військ в Україну у складі будь-якої післявоєнної миротворчої місії.

Водночас, за її словами, спершу необхідно встановити справедливий і сталий мир, який би поважав міжнародне право.

На запитання Reuters, чи готова Швеція зробити свій внесок у миротворчі сили, Крістерссон відповів: "Ми візьмемо участь у цих переговорах, і, звичайно, це абсолютно можливо".

"Для цих сил має бути дуже чіткий мандат, і я не думаю, що ми зможемо його отримати, доки не просунемось далі в цих переговорах. Але Швеція, як правило, бере участь у зміцненні безпеки в нашій частині світу, тому я передбачаю, що ми будемо частиною цього процесу і цього разу", - зазначив він.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обов'язків.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 17 лютого, проведе екстрений саміт, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.
Ключові теги: Швеція
 

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